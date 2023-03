El hipotiroidismo se puede identificar por el olor corporal

24 vida enfermedades

de: judith moreno

está dividido

¿Tu piel huele a vinagre? Entonces una glándula tiroides poco activa podría ser la culpable. ¿A qué otros síntomas debe prestar atención?

Cada persona tiene su propia mezcla única de aromas, que a su vez constituye el olor corporal individual. Esto no solo juega un papel importante en la elección de una pareja o en hacer amigos: según un estudio, los amigos deberían ser similares en su olor corporal. El mal olor corporal también puede indicar que los pacientes pueden estar enfermos. Si son inofensivos, por lo general se pueden eliminar con simples consejos. Sin embargo, si son patológicas, varias enfermedades pueden estar detrás de los malos humos. Además de los síntomas, las enfermedades de la tiroides a veces se pueden notar por un tipo específico de olor a sudor.

Hipotiroidismo: el olor corporal puede volverse loco cuando tiene una afección médica

Si su sudor huele a vinagre y otros síntomas de una tiroides poco activa, como fatiga, pérdida de cabello o dificultad para concentrarse, debe consultar a un médico. © Sorapop / IMAGO

Aproximadamente cinco de cada 100 personas en Alemania sufren de hipotiroidismo. En el llamado hipotiroidismo, el órgano con forma de mariposa produce muy poco de las dos hormonas más importantes, la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). Cuando el cuerpo está en equilibrio, la glándula tiroides produce diariamente entre 80 y 100 microgramos de tiroxina (T4) y entre 10 y 40 microgramos de triyodotironina (T3). Sin embargo, si la glándula tiroides está poco activa, estas hormonas solo llegan al organismo de forma limitada. Esto afecta a todo el organismo y se refleja en una amplia gama de molestias físicas y psicológicas. Los siguientes síntomas son típicos del hipotiroidismo y, por lo tanto, pueden ser señales de advertencia:

agotamiento

estado de ánimo depresivo

sensibilidad al frio

Aumento de peso con la misma dieta.

Problemas de concentración, olvidos y disminución de la productividad.

Presión arterial baja y pulso débil

Aumento del nivel de colesterol

perdida de cabello

digestión lenta

Encuentre más temas de salud interesantes en nuestro boletín gratuito, al que puede suscribirse aquí.

Hipotiroidismo: el olor a vinagre agrio puede ser una señal de advertencia

Sin embargo, la enfermedad se puede notar no solo por los síntomas, sino también por la exhalación. Cuando la glándula tiroides está poco activa, el sudor huele a vinagre, de modo que la piel sudorosa exuda el olor agrio del vinagre. Dado que el metabolismo se ralentiza durante el trastorno y solo funciona a paso de tortuga, los ácidos se acumulan en el cuerpo. El cuerpo intenta sudar nuevamente, especialmente por la noche. Si el sudor ácido se presenta junto con otros síntomas de deficiencia funcional, puede haber un trastorno metabólico. Esto debe ser aclarado por el médico. Antes de que se prescriban las hormonas tiroideas, primero se puede intentar el hipotiroidismo con una dieta adecuada.

Hipotiroidismo: once alimentos pueden ayudar a tratar la enfermedad de Hashimoto Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.