El jefe de Tesla, Elon Musk, advierte sobre la difícil situación económica: el fabricante de automóviles ‘no es inmune’

Incluso el exitoso fabricante de autos eléctricos Tesla no es inmune a la disrupción. El presidente de la compañía, Elon Musk, está preparando a los accionistas para esto. Ahora la empresa estadounidense quiere desviarse del camino anterior y publicitar sus autos.

DrSegún el CEO Elon Musk, la compañía líder en automóviles eléctricos, Tesla, como líder del mercado, no es inmune a la recesión de la economía mundial. “Tesla no es inmune al entorno económico mundial. Espero que las cosas sean difíciles a nivel macro durante al menos los próximos 12 meses”, dijo Musk el martes en la reunión anual de accionistas de la compañía en Austin, Texas.

Debido a tiempos difíciles, la empresa se desviará del camino anterior y publicitará sus autos. “Probaremos un poco de publicidad y veremos cómo va”, dijo el jefe de Tesla. Debido a la gran demanda, Tesla no ha necesitado publicidad paga durante mucho tiempo. Musk ha utilizado su popularidad y otros medios como herramientas de marketing, sobre todo la plataforma en línea Twitter, que adquirió desde entonces.

‘Todavía no hay una estrategia perfecta’

Musk le dijo a CNBC después de la reunión general anual de Tesla que aún no tiene un plan maduro para anunciar. “Acabo de aceptarlo, todavía no existe una estrategia completa”. Sin embargo, los anuncios podrían ser una forma de expandir la base de clientes de Tesla.

En abril, Musk dijo que Tesla priorizaría el crecimiento de las ventas sobre las ganancias después de que la compañía no cumpliera con su objetivo de margen debido a los agresivos recortes de precios.

Las preocupaciones de los inversores también se centraron en la falta de planificación de la sucesión del CEO, la disminución de la demanda y su participación en la plataforma de redes sociales Twitter, que compró en octubre. “Fue una distracción a corto plazo porque tuve que hacer una cirugía mayor a corazón abierto en Twitter para asegurar la supervivencia de la compañía”, dijo Musk.

Las acciones de Tesla han bajado un 60 por ciento desde noviembre de 2021

La semana pasada, anunció que la ex directora de publicidad de NBC Universal, Linda Iaccarino, lo sucedería como directora ejecutiva de Twitter y que se concentraría en productos y tecnología.

Los accionistas de Tesla votaron rápidamente a favor de las recomendaciones de la junta sobre casi todas las ofertas del martes. Las acciones de la compañía subieron un 0,6 por ciento en operaciones posteriores al cierre.

Las acciones han bajado un 60 por ciento desde su máximo histórico en noviembre de 2021, en medio de la distracción de Musk de Twitter y las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos.

