El joven era anteriormente “independiente y gozaba de buena salud”.

Un joven de 18 años de repente ya no puede caminar y su visión se duplica. Los médicos descubrieron que tenía una enfermedad autoinmune previamente desconocida que ataca el cerebelo.

Hannover – Imagina que en lugar de protegerte, es tu guardaespaldas quien te ataca y te hiere. En términos abstractos, podemos imaginar enfermedades autoinmunes como estas. Con la creencia errónea de que está luchando contra los patógenos, el sistema inmunológico ataca específicamente a su propio cuerpo. En el caso del joven de 18 años, ataca el importante cerebelo y lo degrada rápidamente.

Una enfermedad autoinmune previamente desconocida ataca el cerebelo

Ya no puede caminar con seguridad, tiene dificultades para expresarse con claridad y su vista se está deteriorando rápidamente: el hecho de que un joven de 18 años que antes estaba en buena forma física y mental no me muestre nada, o le muestre problemas de salud tan graves, es una sorpresa incluso para la sociedad médica.

Inicialmente se sospecha de enfermedades virales o bacterianas, pero si no se encuentran, se realizan más pruebas. Finalmente, un análisis de sangre dio la respuesta: el joven de 18 años padecía una forma de ataxia cerebelosa, según el equipo de especialistas. Escuela de Medicina de Hannover (MHH) en un informe anunciante. Este trastorno neurológico en el cerebelo es causado por ciertos autoanticuerpos y se considera una enfermedad autoinmune.

¿Qué es la enfermedad autoinmune? Debido a un mal funcionamiento, el sistema inmunológico ataca por error estructuras corporales sanas en lugar de células y sustancias dañinas. Los anticuerpos no pueden distinguir entre sustancias presentes en el cuerpo y sustancias extrañas, lo que puede provocar inflamación o un efecto degenerativo. enfermedades crónicas es el resultado. Las formas más comunes de la enfermedad son la enfermedad de Crohn intestinal crónica, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1, que acompañan a los afectados durante toda su vida. Fuente: Manual MSD

La enfermedad provoca una inflamación grave en la zona del cerebro responsable, entre otras cosas, del movimiento humano. “Esta importante área en la parte posterior del cerebro actúa como conductora para coordinar nuestros movimientos y mantenernos en equilibrio”, dice MHH en su sitio web.

En tan solo dos semanas: la inflamación se extiende al cerebro y hace que se encoja

Además del joven de 18 años, el equipo médico dirigido por el profesor Dr. Kurt Wolfram Sohs diagnosticó la misma enfermedad en otros tres pacientes. A diferencia de las formas de ataxia cerebelosa conocidas anteriormente, esta forma recién descubierta se desarrolla muy rápidamente. En dos semanas, un paciente desarrolló síntomas graves.

Además de los problemas motores y sensoriales, aparecieron síntomas visuales graves y de repente el paciente empezó a experimentar visión doble. Las resonancias magnéticas también mostraron que el cerebelo de los afectados había perdido notablemente su núcleo. Los resultados de la investigación fueron publicados en Revista de comercio Revista de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría publicado.

La nueva enfermedad autoinmune hasta ahora sólo afecta a los jóvenes

La causa de esta forma específica de enfermedad autoinmune aún no está clara. El equipo de investigación del MHH sospecha que los tumores y los accidentes cerebrovasculares pueden desencadenarlos, además de estar relacionados con la genética individual. Esto último podría explicar por qué hasta ahora la enfermedad se diagnostica principalmente en personas jóvenes, ya que el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular tiende a aumentar con la edad.

A partir de ahora, un joven joven y en forma (18 años) desarrolló síntomas graves. Los médicos le diagnosticaron un trastorno neurológico incurable. (Avatar) © Imago

Ninguno de los cuatro pacientes examinados tenía más de 34 años. No hubo evidencia de enfermedades previas. El líder de la investigación Sohs confirma en su informe que “las personas infectadas eran independientes y estaban sanas antes de que apareciera la enfermedad”. Por lo tanto, actualmente no existe ningún tipo de tratamiento específico para esta enfermedad.

Sin embargo, según el neurólogo, el tratamiento con medicamentos antiinflamatorios consiguió una mejora duradera en el estado de los cuatro pacientes. El fármaco utilizado fue rituximab, un ingrediente activo demostrado para tratar trastornos inmunológicos.

Como un caballo de Troya: el riesgo de enfermedades secundarias aumenta con el tratamiento de enfermedades autoinmunes

Las enfermedades autoinmunes son generalmente difíciles de tratar y actualmente son incurables. Los estudios actuales indican que la enfermedad de Corona puede exacerbar algunas enfermedades autoinmunes. Tampoco está claro por qué las mujeres desarrollan enfermedades autoinmunes con más frecuencia.

Sólo una forma especial de lavado de sangre puede detener esta disfunción en el sistema inmunológico de una persona, y además “de forma relativamente no selectiva”, explica el neurólogo Sohs. Sin embargo, los afectados suelen ser especialmente vulnerables a otras enfermedades porque el tratamiento utiliza medicamentos que debilitan el sistema inmunológico. Esto reduciría el ataque inadecuado a las células sanas, pero también abriría la puerta a las células dañinas. Muchas personas infectadas desarrollan cáncer.

Pero al igual que ocurre con el cáncer, la detección temprana de enfermedades autoinmunes es importante. El experto confirma que “la detección temprana de autoanticuerpos puede ser crucial para el diagnóstico de la cerebelitis que progresa rápidamente y el tratamiento inmediato”. (Raku)