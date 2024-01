El lanzamiento de Switch 2 está cada vez más cerca porque Nintendo esconde sus mejores juegos

en el juego Noticias de juegos

de: Philip Hansen

De repente, Mario & Co. ya no está disponible en muchas tiendas. Pero esto debería ser una buena señal y habla de un lanzamiento de Nintendo Switch 2.

HAMBURGO – El Switch 2 finalmente debutará este año. Esto ahora está respaldado por un comportamiento extraño por parte de Nintendo. Porque la Gran N está poniendo muchos juegos en los estantes de los minoristas. Según filtraciones y reseñas, esto indica dos cosas: volver a elegir después de mucho tiempo y el inminente lanzamiento de la nueva consola Switch.

Nintendo está sacando los mejores juegos de las tiendas, y esa es una buena señal para Switch 2

De repente lejos: Como informaron al mismo tiempo varios medios de comunicación estadounidenses, algunos de los mejores juegos de Nintendo están desapareciendo de muchas tiendas de ese país. Los principales minoristas como Amazon, Walmart y GameStop anunciaron repentinamente que los juegos de Switch estaban “agotados” y agotados. Lo que es especialmente extraño es que entre los juegos que ya no están disponibles también hay juegos completamente nuevos como Emblema de fuego: participar (2023) lo es. Además, hay muchos clásicos como Super Mario Odisea o Terror metroide.

Estos juegos de Nintendo están desapareciendo:

Paper Mario: Rey del Origami

Donkey Kong Country: Helada tropical

La leyenda de Zelda: El despertar de Link (2019)

Pikmin 3 Deluxe

Terror metroide

Aliados de Kirby Star

Crónicas de Xenoblade 2

Nuevo Super Mario Bros U Deluxe

Emblema de fuego: tres casas

Emblema de fuego: participar

El mundo creado por Yoshi

WarioWare: ¡Consíguelo!

Nintendo Switch Deportes

Super Mario Odisea

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Mario Strikers: Liga de batalla

Los juegos estrella de Nintendo se agotaron repentinamente en muchas tiendas, y se dice que la versión Switch 2 es la razón © Nintendo | Concepto de Nintendo Switch de Olivier Raymond

Selecciones de Nintendo y Switch 2: Primero, Nintendeal, una cuenta X (en Twitter) que se especializa en ofertas en varios minoristas, informó sobre la escasez artificial de algunos de los juegos más populares de Nintendo. Conocidos expertos y revistas como Kotaku culpan a dos razones que pueden estar relacionadas con esto: Nintendo Selects y el lanzamiento de Switch 2.

Los Nintendo Selects son básicamente nuevos lanzamientos de juegos populares, que normalmente se venden a un precio ligeramente más económico y con una nueva portada. Nintendo lo quiere así: “la oportunidad [anbieten], Descubre fantásticos juegos que quizás te hayas perdido“.

El lanzamiento de Switch 2 está cada vez más cerca porque Nintendo esconde sus mejores juegos

¿Qué tiene esto que ver con Switch 2? No hubo nuevos títulos de Nintendo Selects durante todo el mandato del Switch. Dado que se supone que Switch 2 es compatible con versiones anteriores según las filtraciones, esto sería una señal clara ahora, antes de que se lance la nueva consola de Nintendo, para garantizar que todos puedan ponerse al día con los clásicos que faltan en el momento del lanzamiento.

¿Deberías comprar juegos antiguos de Nintendo ahora? No, esto no es necesario. Los juegos que faltan no tardarán en ser reemplazados por la nueva variante de Selecciones. Como máximo, los coleccionistas pueden comprar una copia más antigua en caso de duda. Pero no olvides que las compras en tiendas online no se ven afectadas por esto todavía, ya que sólo las versiones físicas de los juegos de Nintendo están desapareciendo de las tiendas en EE.UU.