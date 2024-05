El limón junto a la cama mejora el sueño

periódico Fulda tutor

de: Yasmina Deshma

¿Has estado durmiendo mal y te has despertado de mal humor por la mañana? Entonces un sencillo remedio casero de la cocina puede ayudar.

Fulda – El limón es conocido por sus vitaminas Remedio casero eficaz para los resfriados. o Como ayuda para perder peso. un favor. Pero lo que poca gente sabe es que los cítricos también pueden favorecer el sueño. Se recortan y se colocan al lado de la cama, consiguiendo que el sueño nocturno sea más confortable y también nos levantemos más fácilmente por la mañana. El escribe 24vita.de.

El estudio demostró que el limón aumenta los niveles de serotonina

¿Pero por qué es así? mundo de Centro Nacional de Información Biotecnológica Lo tenemos en uno Estancia Descubrí que el olor a limón fresco mejora el estado de ánimo porque las frutas amarillas aumentan los niveles de serotonina. el Hormona También se la conoce como la “hormona del bienestar” y nos hace sentir tranquilos, en paz y contentos. Por otro lado, la deficiencia de serotonina se asocia con insomnio, ansiedad y estrés.

Se dice que colocar un limón al lado de la cama promueve el sueño y garantiza que te pongas en forma más rápido por la mañana (Avatar). © Imágenes Bond5/Imago

Además serotonina Participa en la regulación del ritmo sueño-vigilia. Quienes producen muy poca serotonina tienen dificultades para conciliar el sueño y padecen un trastorno del sueño profundo. Poner limón en el dormitorio puede ayudarte a dormir mejor y a empezar el día con mejor humor por la mañana. El truco es muy fácil de hacer: basta con cortar el limón por la noche y colocar sus mitades o varias rodajas en un plato al lado de la cama. Por cierto, esto también repele a los molestos mosquitos que causan travesuras por la noche cuando hace calor. Puede transmitir enfermedades graves..

Para resfriados, espolvorear limón con sal.

Cualquiera que se acerque a un resfriado o a causa de una sensible bajo Sufre de congestión nasalTambién debes espolvorear las cáscaras de limón con sal. El limón puede desarrollar su efecto antibacteriano en los senos nasales y apoya al sistema inmunológico en la lucha contra los patógenos. Alternativamente, también se encuentran disponibles aceite de limón u otros aceites esenciales.

Para un sueño confortable, recomendamos Sociedad Alemana de Investigación y Medicina del Sueño Además, se deberán cumplir las siguientes reglas:

Dormir en una habitación oscura con una temperatura ambiente máxima de 18 a 20 grados.

Beba bebidas con cafeína a más tardar a media tarde.

Ejercicio por la tarde

Lo mejor es no ingerir ninguna comida o sólo comer snacks dos horas antes de acostarse.

Si tienes problemas para conciliar el sueño, utiliza un ritual como encender la radio

Poner los móviles en modo avión

Si tienes problemas cardíacos lo mejor es dormir del lado derecho

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.