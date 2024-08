El mayor factor de riesgo para las enfermedades nerviosas.

periódico Fulda tutor salud

de: Judith Brown

Varios factores promueven la demencia. Sin embargo, según un estudio, uno de estos factores todavía se considera el mayor factor de riesgo en la actualidad.

Fulda – Cada vez más personas en Alemania padecen demencia. Actualmente hay 1,8 millones de personas que viven con esta enfermedad neurológica y, según estimaciones, podrían ser más en el futuro. Se espera que el número de afectados aumente hasta 2,8 millones en 2050. Aunque se quiera Los investigadores podrían frenar la enfermedad de Alzheimer en el futuro con un nuevo enfoque terapéuticopero hasta ahora sólo se puede frenar la progresión de la enfermedad. Estos también Los factores de riesgo de la demencia son siempre el foco de la investigación.

Prevención de la demencia: cinco factores de riesgo que debes conocer

Científicos del University College de Londres realizaron un análisis buscando el mayor factor de riesgo de demencia. Para ello, evaluaron datos de 27 artículos diferentes sobre pacientes con demencia durante un período de 68 años (de 1947 a 2015). Sus resultados el estudia Fue publicado en la revista especializada. Lanceta de salud pública publicado. Además del componente genético, el equipo de investigación pudo identificar inicialmente cinco factores importantes que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas:

Diabetes

obesidad

Hipertensión

de fumar

Nivel educativo

Se estima que el número de personas con demencia aumentará hasta los 2,8 millones de personas en 2050. © Zoonar.com/Yuri Arcurspeopleimages.com/IMAGO

Antecedentes: enfermedades neurológicas Según información de expertos, Ministerio Federal de Educación e Investigación Enfermedad neurodegenerativa, cuando las células nerviosas y sus funciones se pierden y el daño es tan grave que el cerebro ya no puede compensar. Las enfermedades neurodegenerativas más comunes incluyen la demencia y la enfermedad de Parkinson. READ Once alimentos que pueden favorecer el crecimiento tumoral

Demencia: los investigadores han descubierto un factor de riesgo importante

Aunque existen muchos factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de la demencia, los científicos pudieron identificar en 27 estudios un factor de riesgo importante que sigue siendo válido durante todo el período hasta el día de hoy. 24vita.de informa: Por lo tanto, la presión arterial alta (hipertensión) todavía se considera el mayor factor de riesgo de demencia.

Los valores patológicamente altos de presión arterial se consideran una de las llamadas enfermedades cardiovasculares. Esta categoría se relaciona con el corazón y los vasos sanguíneos. Según Nahid Moghadam, MD, psiquiatra y autor principal del estudio, estos factores de riesgo cardiovascular merecen intervenciones más específicas en futuros esfuerzos de prevención de la demencia.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.