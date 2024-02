El mayor lanzamiento de PC de Sony que supera incluso a God of War: Helldivers 2 ha tenido un comienzo furioso

Helldivers no solo ha logrado el éxito en la lucha contra los desagradables escarabajos, sino que también ha logrado el éxito en Steam.

El 8 de febrero, Helldivers 2 se lanzará no solo para la PS5 de Sony, sino también para PC. Y con mucho éxito si sigues los números desde la plataforma Steam. Allí, el título no sólo pudo desbancar al actual top player por el mayor número de ventas en 24 horas, sino que también batió el récord de número de jugadores activos al mismo tiempo. (a través de Pushsquare.com)

Aproximadamente 81.000 de ellos significaron que Helldivers 2 fue el lanzamiento más sólido del juego de PC de Sony hasta la fecha. Esto significa que el tirador pudo dejar atrás grandes nombres como God of War.

Porque Helldivers no es de ninguna manera la primera oferta de PC de Sony. Desde hace algún tiempo, el editor ha estado lanzando títulos seleccionados de gran tamaño que anteriormente eran exclusivos de PlayStation para PC, por ejemplo Horizon: Forbidden West y The Last of Us Part 1 del año pasado.

Personalidades exitosas, pero también muchas críticas.

Entonces, a primera vista parece un lanzamiento completamente exitoso, ¿verdad? no exactamente. Porque si echas un vistazo a las reseñas de Steam, verás muchas críticas negativas allí. Moderar 69% de las reseñas Hasta el momento positivo al momento de publicar este artículo.

La razón de esto: Existen algunas diferencias en la versión para PC con protección de copia utilizada (nProtect Gameguard). Esto parece estar causando que Helldivers 2 falle regularmente para muchos jugadores, y muchos también se quejan de problemas con el servidor y el emparejamiento. En cuanto a la jugabilidad pura, casi no hay quejas, al contrario. Helldivers 2 se siente como una explosión de humor que alcanza su mejor momento en modo cooperativo.

Puedes ver un avance del juego aquí:











1:34







Helldivers 2 será la primera gran exclusiva de PS5 en 2024 y también luce muy elegante en PC

La versión de PS5 tiene menos problemas hasta ahora

Actualmente también estamos buscando errores y bots con Hell Divers, pero hasta ahora no podemos confirmar problemas importantes con la versión para PC, al menos con la versión para PS5.

Sin embargo, no experimentamos caídas ni errores de conexión graves durante las primeras horas de juego, pero sí tuvimos problemas con las búsquedas rápidas de jugadores en la selección de misiones.

Puede encontrar información más detallada en nuestra prueba. Te avisaremos cuando aparecerá aquí:

Helldivers 2 es una secuela del juego de acción lanzado en 2015. Sin embargo, a diferencia de la primera parte, la segunda ya no utiliza una perspectiva de arriba hacia abajo, sino una perspectiva de hombros.

En términos de la historia, usarás el traje de batalla de uno de los súper soldados del mismo nombre que debe proteger la Tierra de los ataques de alienígenas malvados. Hay toda una gama de armas poderosas disponibles, que, sin embargo, deben usarse con habilidad en las misiones para lograr la victoria.

El enfoque de Helldivers 2 está claramente en el combate cooperativo y no hay una campaña para un jugador con una historia desarrollada.

¿Crees que la versión para PC de Helldivers 2 tendrá mucho éxito?