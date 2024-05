El médico espera siete cambios

24vita Vivir saludablemente

de: Julián Gutman

el presiona divide

Evite el azúcar durante días, semanas o incluso meses: cualquiera que lo haya probado sabe lo difícil que puede ser empezar. Pero el proyecto vale la pena.

El azúcar está en todas partes: en refrescos, dulces, platos preparados e incluso en alimentos supuestamente saludables como el yogur o el muesli. ¿Por qué deberías controlar tu consumo de azúcar? El consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para la salud de gran alcance. Desde un mayor riesgo de obesidad y sus consecuencias como la diabetes o diversos tipos de cáncer, hasta la depresión que puede resultar de la desnutrición. También hay pruebas de que un exceso de azúcar en la dieta puede provocar alteraciones del sueño y falta de concentración, según informa el Hospital Universitario de Aquisgrán.

El alemán medio consume unas 18 cucharaditas de azúcar al día.

“Estamos ejerciendo presión sobre todo nuestro cuerpo. La inflamación aumenta y nuestro sistema inmunológico se debilita. Esto nos hace más susceptibles a las enfermedades”, afirma Birgit Tolkon-Brut, dietista principal del equipo de Nutrición y Diabetes (PEDT) del centro. Citado por el hospital universitario RWTH Aachen en un comunicado de la universidad.. La flora intestinal también se verá afectada al consumir grandes cantidades de azúcar: “Si nuestro intestino no está equilibrado, nuestra salud mental y física se resentirá al mismo tiempo”.

Una dieta sin azúcar no sólo promete una cintura más delgada, sino que también se benefician sus valores sanguíneos y sus niveles de colesterol. © MichaelixWe/Imago

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

La buena noticia: al evitar conscientemente el azúcar, podemos tener un impacto específico en nuestra salud. Médico y especialista ayurvédico Dr. Ulrich Bohoefer. Según él, el ciudadano alemán medio consume unas 18 cucharaditas de azúcar al día, mucho más que la dosis máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud de seis cucharaditas.

Mejores niveles de grasa en sangre, mejor piel y mejor estado de ánimo al evitar el azúcar

Según Bohofer, evitar el azúcar durante tan solo un mes tiene efectos muy positivos en nuestro organismo. Enumera siete posibles efectos:

el Niveles de grasa en sangre Mejora, que reduce significativamente el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ja Niveles de azúcar en sangre normalización. El azúcar hace que los niveles de azúcar en sangre aumenten bruscamente, lo que ejerce presión sobre el páncreas y puede provocar un metabolismo deficiente del azúcar a largo plazo. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Evitar el azúcar puede tener un efecto terapéutico con respecto a los precursores de la diabetes: “Los precursores de la diabetes tipo 2 pueden desaparecer”, dice Bohofer. estan perdiendo Peso. Aunque el azúcar proporciona energía rápida, no te mantiene lleno por mucho tiempo. Esto puede provocar fácilmente antojos de comida y un consumo excesivo de calorías a lo largo del día. Ja microbioma En los intestinos, la cavidad bucal y el sistema reproductivo se recuperan porque las bacterias y los hongos malos obtienen menos alimento. Reduces tu riesgo de sufrir lesiones Enfermedades autoinmunes Como la enfermedad de Crohn. Los investigadores de la Universidad de Würzburg atribuyeron esto a los resultados de su estudio: el consumo excesivo de azúcar potencia la actividad de los procesos metabólicos que activan los genes inflamatorios, como explica el doctor Ulrich Bohofer. Ja Apariencia de la piel Mejora porque la inflamación interna también favorece la aparición de manchas en la piel como espinillas y acné. Ja ánimo Se equilibra porque los niveles de dopamina vuelven a la normalidad.

No todo el azúcar es igual Se encuentra en frutas y leche. Azúcar natural Contiene. Sin embargo, en combinación con otros componentes de los alimentos naturales, este es un macronutriente importante que nuestro cuerpo necesita para mantener todas las funciones importantes. Diferente Azúcar artificial. Esto se considera poco saludable porque está altamente procesado y no contiene nutrientes saludables como potasio o calcio. “El azúcar natural que se encuentra en frutas, frutas y verduras, o el azúcar complejo, es decir, los carbohidratos que se encuentran en las patatas, el arroz integral y las legumbres, son fuentes importantes de energía y fibra para nuestro organismo y favorecen la salud”. en productos horneados, refrescos, zumos de frutas y dulces en grandes cantidades es perjudicial”, resume la experta en nutrición Birgitte Tolkon-Brutt del Hospital Universitario RWTH de Aquisgrán.

Adelgace y esté en forma rápidamente: ocho alternativas saludables al azúcar Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.