El mejor software de ventas – VersicherungsJournal Alemania

5 de junio de 2023: en la ceremonia del “Premio Eisenhut” de este año, Swiss Life Alemania (“Finanzplan”) recibió el premio Platino. Silver acudió al soporte de software para obtener consejos de ahorro para personas mayores de AVP Professional y Ergo (“Entrenamiento de ventas de realidad virtual” y “Aplicación de competencia”). Además, la herramienta de ventas “Firmenkompass” de Ergo, “BT4All Kfz” de Nürnberger Versicherungen y “3Pace Entnahmealgorithmen” de 3Pace recibieron un premio.

el Asociación Federal de Representantes de Seguros Alemanes eV (bvk) f Kubi eV Tienes, por primera vez con Foros de seguros Leipzig GmbHnuevamente este año el llamado Premios Eisenhot Premiado como Mejor Software de Ventas. Los premios, que se otorgaron en las categorías “oro”, “plata” y “bronce”, se entregaron en Rothenburg ob der Tauber por 22ª vez.

Herramienta con platino

Con el programa de consultoría integral “Platinum” para Swiss Life Alemania Vertriebsservice GmbH (“Plan financiero”). Se otorga un premio de platino a cualquiera que haya ganado un premio de oro por tercera vez consecutiva.

El programa de asesoramiento ya lo ha hecho en años anteriores (VersicherungsJournal 22 de septiembre de 2022, 18 de junio de 2019, 29 de mayo de 2018). En 2020 y 2021, la competencia se tomó un descanso debido a Corona. Los autores del premio aseguran que la herramienta ya recibió el tercer premio platino en esta categoría de prueba.

tres platas

Se otorgó plata a tres instrumentos. Por otro lado, se ha recibido soporte de software para consejos de ahorro por envejecimiento. AVP Professional Software GmbH “Debido a la amplitud de su apoyo” Premio de Plata.

Los otros dos cubiertos provienen de Grupo Ergo Ltd Cae en la categoría “Innovación y aprendizaje”. Como el año pasado, el programa “Entrenamiento de Ventas VR” despertó entusiasmo en JuradoEso es todo, según el jurado. Con el apoyo de gafas VR, se ofrecen módulos de formación sobre comportamiento y adquisición, pudiendo elegir entre diferentes tipos de clientes (avatares).

Se hace hincapié en “la alegría de aprender (perdida en la infancia) apoyada en la inteligencia artificial y la revitalización de la alegría de lo aprendido”. Lo mismo ocurre con la segunda “aplicación de competencia” de Ergo, que se usa para más entrenamiento, según los autores del estudio.

Tres premios de herramientas de venta

Si bien actualmente no se otorga Bronce, se han reconocido tres herramientas de ventas. Según la información, esta categoría incluye “aplicaciones más pequeñas sobre temas de consultoría innovadores o con enfoques de soluciones innovadoras, por ejemplo, para evaluar necesidades, abordar necesidades, etc., que no entran en las otras categorías”.

Además de “Firmenkompass” de Ergo (para soporte de asesoramiento comercial), las herramientas premium también incluyen “BT4All Kfz” de Ergo (para soporte de asesoramiento integrado de seguros de automóviles) Compañías de seguros de Núremberg y “Algoritmos de retiro de 3Pace” (para planes de pago impulsados ​​por IA) de 3Pace Holding GmbH.

Ganadores y miembros del jurado de los Premios Rothenburger 2023. Haz clic en la imagen para ampliar. (foto: Kubi eV)

Alta tasa de fracaso

En cuanto a los procedimientos de prueba, los organizadores del premio señalaron que las soluciones de software registradas fueron puestas en fases de prueba que duraron varios meses. Solo aquellos que completaron con éxito todos los exámenes intermedios recibieron una invitación para la final.

El número de finalistas estuvo en el rango de dos dígitos, y solo unos pocos fueron premiados.