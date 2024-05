El misil ATACMS se convierte en una pesadilla para Vladimir Putin en Ucrania

Página principal Política

de: Patricio Mayer

el presiona divide

Los ucranianos dan el siguiente golpe devastador contra el ejército ruso de su país utilizando el sistema ATACMS. La defensa aérea de Putin parece haber sido tomada por sorpresa.

Sverdlovsk – Las pérdidas aumentan Rusia En la guerra de Ucrania día tras día. Al inicio del ataque al país vecino, que violaba el derecho internacional, Vladimir Putin supuestamente quería apoderarse de la capital en un ataque sorpresa. Kyiv Tomar.

Las pérdidas de Rusia: los ucranianos atacan depósitos de combustible en la región de Lugansk

Esto no solo no funcionó en la primavera de 2022: en mayo de 2024, las Fuerzas Armadas rusas recibieron fuertes impactos de los misiles ATACMS ucranianos, que simplemente no pudieron evitar utilizar en sus defensas aéreas. Después de devastadores ataques contra la flota de Putin en el Mar Negro en la Crimea ocupada, el ejército ucraniano ha lanzado ahora el siguiente ataque serio con potentes misiles no lejos de la frontera rusa.

Específicamente: como escribió en X (anteriormente Twitter) el frecuentemente citado bloguero militar ucraniano Igor Sushko, los ucranianos han superado esta etapa. Moscú La instalación de almacenamiento de combustible y lubricantes que tenían en su casa en la pequeña ciudad ucraniana de Sverdlovsk fue destruida. La ciudad de la región de Luhansk, con una población de aproximadamente 63.000 habitantes, ha estado ocupada desde el verano de 2014 por separatistas prorrusos y más tarde por fuerzas invasoras rusas regulares.

Víctimas de Vladimir Putin: los ucranianos atacan de nuevo con misiles ATACMS

Explosión del Kremlin: Sverdlovsk se encuentra a unos 150 kilómetros al este de la línea del frente de Donbass, cerca de Ochertyn (región de Donetsk) y a sólo diez kilómetros al oeste de la frontera rusa cerca de Zhukovo (región de Rostov). Sushko, que parece estar bien conectado con las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros blogueros militares, compartió un vídeo en las redes sociales destinado a documentar todo el poder destructivo de los enormes misiles de cuatro metros de largo (0,6 metros de diámetro).

El almacén, muy dañado, puede verse con un gran agujero en el techo ardiendo bajo una gran nube de humo. Pero eso no es todo: los misiles ATACMS de medio alcance son capaces de transportar ojivas de hasta 1.000 minibombas (proyectiles) y lanzarlas a la velocidad del rayo al impactar. Estos explotan con un retraso de tiempo en un radio mayor que la detonación real. Ya sea que se hayan utilizado submuniciones o también una ojiva de fragmentación, la destrucción dentro del almacén debe haber sido enorme dado el tamaño del gran agujero en la estructura del techo.

Armas para Ucrania: Estados Unidos suministró a Kiev misiles ATACMS de medio alcance

Una mirada atrás: El fin de semana del 20 y 21 de abril Estados Unidos de América Lanzar un paquete militar de 61.000 millones de dólares para Kiev. Estos fueron los siguientes envíos importantes de armas en la guerra de Ucrania. Esto incluye, por primera vez: misiles ATACMS de alcance medio con un alcance de hasta 300 km. Desde entonces, han aumentado los informes sobre grandes pérdidas del ejército del régimen invasor de Moscú en territorio ucraniano debido a los misiles de largo alcance disparados desde los lanzacohetes múltiples HIMARS.

Según información ucraniana, a principios de mayo, más de 100 soldados del Kremlin murieron en un ataque de cuatro sistemas ATACMS contra una zona de entrenamiento militar ruso en Mozhnyakivka, también en el óblast de Luhansk. La información no se puede verificar de forma independiente, pero en X circuló al menos un video de apariencia real sobre este presunto ataque, que mostraba explosiones de municiones de racimo en un sitio militar.

El misil ATACMS se lanza desde el lanzacohetes múltiple HIMARS. (Avatar) © IMAGO / Avalon.red

Pérdidas rusas en Crimea: fuertes ataques con misiles ATACMS contra Putin

Otro ejemplo: El 15 y 16 de mayo atacaron Las Fuerzas Armadas de Ucrania también han equipado el aeropuerto militar de Belbek en Crimea con misiles ATACMS. en. Belbek está situado directamente en la frontera norte de la gran ciudad de Sebastopol (415.000 habitantes). “En un ataque con misiles contra el aeropuerto fueron destruidos dos interceptores MiG-31 y se quemó un depósito de combustible y lubricantes. Los bloggers pro ucranianos de la cuenta X “BrennepunktUA” informaron que once soldados rusos resultaron heridos.

Según el sitio web BrennpunktUA, el misil ATACMS también destruyó un sistema de defensa aérea ruso S-400 Triumph en la península cerca de la aldea de Vishnevoye. Estas baterías antiaéreas en realidad están destinadas a combatir los ataques aéreos ucranianos. Pero parece que el ejército ruso no encuentra la manera de hacer frente a los misiles que se acercan a sus objetivos a velocidades de hasta 1.020 metros por segundo, lo que equivale a unos 3.700 kilómetros por hora.

La guerra de Ucrania: los orígenes del conflicto con Rusia Ver la serie de imágenes

Víctimas en la guerra de Ucrania: Vladimir Putin vuelve a perder sus barcos en Crimea

Explosivo: Según información rusa, el sistema S-400 Triumph puede combatir misiles balísticos de medio alcance con una velocidad de hasta 4.800 m/s (17.280 km/h) y a una distancia de 60 kilómetros. Esto es lo que tuvo éxito en la práctica en el traicionero ataque. Ucrania Pero ahora no repitas. ¿Porque la tecnología rusa falla? ¿Porque las baterías antiaéreas tardan mucho en tomar contramedidas? Especulación.

Siguiente ejemplo: El Domingo Blanco (19 de mayo), las Fuerzas Armadas de Ucrania se reunieron con ATACMS, según Ucrania Pravda Barco minero “Kovrovets” (Tipo 266-M) de la Flota Rusa del Mar Negro. Y: como también se rumorea entre blogueros de ambos lados desde Pentecostés, en el ataque ATACMS a Crimea también pudo haber sido destruida una corbeta rusa Karakurt muy moderna “Zyklon”, que solo estaba en servicio desde mediados de julio de 2023 y a través de su Ejes de lanzamiento de misiles de crucero Kalibr y misiles antibuque P-800 Oniks. Estas armas se utilizan normalmente para atacar objetivos en el territorio continental de Ucrania. Ni Kiev ni Moscú han comentado todavía sobre los informes sobre la supuesta destrucción de Zyklon (hasta el 21 de mayo a las 14:00 horas). (noche)