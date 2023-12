El mod Apoteosis se lanzará en 2025

Se ha estado desarrollando una importante expansión para fanáticos llamada Apoteosis para The Elder Scrolls V: Skyrim desde 2016. Aunque el lanzamiento estaba originalmente programado para 2020, este intervalo de tiempo no se pudo cumplir. Los desarrolladores ahora han anunciado que el DLC para fans no aparecerá hasta 2025.

en Modo fan de apoteosis para Skyrim Entrarás en los dieciséis Reinos del Olvido de los Príncipes Daedra y tendrás que enfrentarte al príncipe en cuestión como principal oponente. Durante la misión principal, depende del jugador volver a armar el Corazón de Lorkhan (conocido por Morrowind). Puedes elegir tú mismo el orden de los dieciséis mundos de Deadra. Además, está disponible para exploración el llamado Dream Cover, un nivel intermedio de sueños. Aquí las almas de los muertos se encuentran con las almas de los soñadores.

Apotheosis pretende sentirse como un gran DLC para el juego de rol de Bethesda. Se dice que el nivel promedio del sueño por sí solo es el doble del tamaño del Solstein conocido en el DLC Dragonborn. El equipo concede gran importancia a la narración, las misiones complejas y la libertad de juego. También debería haber nuevos elementos de juego. También vale la pena señalar que se está desarrollando una modificación del ventilador para la Edición Especial y la Edición Aniversario de Skyrim. Por último, pero no menos importante, los desarrolladores lanzaron un nuevo avance del modo, que puedes ver inmediatamente después.

