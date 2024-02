El objetivo es la reactivación: la cadena de cosméticos The Body Shop quiebra en Gran Bretaña

Hace 50 años, un activista por los derechos de los animales fundó la marca de cosméticos The Body Shop. Después del pico alcanzado en los años 1980 y 1990, la competencia ha aumentado. La empresa cambia de dueño. Ahora es propiedad de un inversor alemán. Ahora lo envía a proceso de protección de acreedores en el mercado local.

La cadena de cosméticos The Body Shop se declaró en quiebra para sus tiendas en su Gran Bretaña natal, casi 50 años después de su fundación. El bufete de abogados FRP liderará los procedimientos de insolvencia y reestructuración, afirmó la empresa. “The Body Shop ha experimentado un largo período de desafíos económicos bajo sus propietarios anteriores, junto con un entorno minorista difícil”, dijo FRP. Las operaciones comerciales deben mantenerse por el momento. El objetivo es “revivir esta marca icónica”. The Body Shop tiene alrededor de 200 tiendas en el Reino Unido.

La cadena fue adquirida hace apenas unos meses por el inversor financiero muniqués Aurelius. Los negocios en otros países no se ven afectados inicialmente. The Body Shop también está representada en Alemania. En total hay sucursales en 89 mercados. La cadena emplea a unas 7.000 personas. La sede es Londres.

The Body Shop fue fundada en 1976 por Anita Roddick en Brighton, Inglaterra. El activista por los derechos de los animales vendía “ingredientes de origen natural, éticamente justificados, de todo el mundo, en envases sencillos y fáciles de rellenar”, dice el sitio web de la empresa. La primera tienda ya está decorada en verde oscuro.

The Body Shop vivió sus mejores tiempos en las décadas de 1980 y 1990, pero en los últimos años se ha enfrentado a una competencia cada vez mayor de empresas con un modelo de negocio similar. Esto se reflejó en la clasificación. En 2006, el gigante francés de la cosmética L'Oréal compró The Body Shop, pero hace siete años se la entregó al fabricante brasileño de cosmética natural Natura & Co por 1.000 millones de euros. Éste, a su vez, anunció el pasado mes de noviembre la venta a Aurelius por el equivalente a 242 millones de euros. Aurelius invierte principalmente en empresas que se enfrentan a situaciones difíciles. The Body Shop está presente en 89 países de todo el mundo y la empresa opera 900 tiendas en 20 países.