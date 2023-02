El origen del coronavirus: el Departamento de Estado de EE. UU. ahora parece estar asumiendo un accidente de laboratorio

La pandemia de corona parece haber terminado, pero la cuestión de su origen sigue sin resolverse. Según un informe de los medios, un departamento de EE. UU. ahora está cambiando su evaluación: ahora se supone que hubo un accidente de laboratorio en China. La razón del cambio de opinión debe ser nuevos descubrimientos.

Según un informe de los medios, el Departamento de Energía de EE. UU. ha cambiado su evaluación del origen del coronavirus y ahora asume un posible mal funcionamiento del laboratorio. Esto provino de un informe de inteligencia clasificado que se proporcionó recientemente a la Casa Blanca y a miembros prominentes del Congreso, según el informe. Wall Street Journal Citando fuentes anónimas.

Por lo tanto, el DOE está de acuerdo con la evaluación del FBI de que el virus puede haberse propagado a través de una falla del laboratorio chino. Sin embargo, el Ministerio asume esto con un grado de certeza “bajo”.

El asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, dijo el domingo que no podía confirmar ni negar el informe. “Por el momento no hay una respuesta definitiva de los servicios secretos a esta pregunta”, subrayó Sullivan, refiriéndose al origen del virus. “Algunas partes de la comunidad de inteligencia han sacado conclusiones por un lado, y otros han dicho que simplemente no tienen suficiente información para estar seguros”.

Los Servicios Secretos siguen en desacuerdo

Algunas autoridades estadounidenses todavía consideran que es probable que el virus se transmita de forma natural, y otras se muestran reacias. El informe indicó que la conclusión del Departamento de Energía se basa en nueva evidencia. Sin embargo, aún no está claro cuáles fueron estos resultados. The Wall Street Journal informó que el departamento se había mostrado previamente reacio a su estimación. Al igual que otros departamentos de EE. UU., el Departamento tiene su propia Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia, que forma parte de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU. Estos rastrean el origen del coronavirus.

En 2021, tras varios meses de escrutinio, no hubo acuerdo entre las agencias de inteligencia estadounidenses sobre el origen del coronavirus. No está claro si el virus provino de un laboratorio o saltó de un animal a un humano, según un informe publicado en su momento, en el que los departamentos de inteligencia de varias agencias han publicado sus valoraciones. China ha negado durante mucho tiempo las acusaciones de un posible accidente de laboratorio.