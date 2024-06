El pánico se está extendiendo en el campo de Biden

Página principal Política

de: Felix Boesiger, Jens Kiffmeyer, Laura May

Trump versus Biden: Ha finalizado el primer debate televisivo antes de las elecciones estadounidenses. ¿Pero quién es el ganador y quién el perdedor? El movimiento MAGA intenta desacreditar al oponente.

Actualización del 28 de junio, 13:56: La carrera por la presidencia de Estados Unidos estaba muy reñida antes del primer duelo televisado entre Donald Trump y Joe Biden. Pero el actual presidente estadounidense no logró convencer en el debate a pocos meses de las elecciones estadounidenses de 2024 y mostró un desempeño desastroso. En general, Biden cometió varios errores en el duelo televisado.

Actualización del 28 de junio a las 10:40 a.m.: Tras el primer duelo televisado entre Biden y Trump, el pánico prevalece entre los demócratas. Algunos piden la dimisión de Biden y el nombramiento de un sucesor. Pero esto crea un enorme riesgo para el partido a pocos meses de las elecciones estadounidenses de 2024, que podría conducir a una derrota electoral.

Perdedor en el duelo televisivo: la encuesta ve la derrota de Joe Biden

Actualizado desde el 28 de junio a las 8 a.m.: Ha finalizado el primer duelo televisado entre Joe Biden y Donald Trump. Después de algunas horas de debate previo a las elecciones estadounidenses de 2024, parece que Biden fue el mayor perdedor de la noche. Tuvo un desempeño muy pobre y cometió muchos errores, que ahora sus oponentes discuten sin piedad.

Durante el duelo televisado, Trump hizo parecer viejo al presidente estadounidense Biden. El pánico se está extendiendo, especialmente en el campo demócrata, antes de las elecciones estadounidenses.

Reacciones al duelo televisivo: Aumentan las críticas a Biden – Trump gana

Actualizado del 28 de junio a las 6:15 a.m.: Alyssa Farrah Griffin, quien trabajó en la Casa Blanca de Donald Trump pero ahora es una importante crítica de Trump, también se unió al duelo televisivo. yo expresé. Ha escuchado de innumerables personas de todo el espectro político que Biden necesita ser reemplazado: “Es peor de lo que la mayoría de la gente imagina”.

Actualizado el 28 de junio a las 5:04 a.m.: Ha finalizado el primer duelo televisado antes de las elecciones estadounidenses de 2024 entre Donald Trump y Joe Biden. Posteriormente, los comentaristas políticos estadounidenses expresaron su consternación en sus evaluaciones iniciales sobre el desempeño del debate del presidente Joe Biden. En la estación cnn Muchos expertos acusaron al hombre de 81 años de declaraciones poco claras y de comportamiento errático. “Habrá discusiones sobre si continuar”, dijo David Axelrod, estratega jefe de la campaña presidencial de Barack Obama, poco después de que terminara el debate de Biden con su rival Donald Trump en Atlanta el jueves (hora local). Ya se han repetido los rumores sobre la posibilidad de sustituir a Biden como candidato en la fase final de la campaña electoral.

Duelo televisivo con Trump antes de las elecciones estadounidenses de 2024: la aparición de Biden provoca “pánico agresivo” entre los demócratas

El experto John King abrió el análisis diciendo que el primer duelo televisado entre Trump y Biden antes de las elecciones estadounidenses de 2024 provocó “un pánico profundo, generalizado y muy agresivo en el Partido Demócrata”. La reportera política Abby Phillip añadió: “Las respuestas de Biden estaban, en muchos casos, fuera de contexto”. Las reacciones son sorprendentes. Incluso antes de que comenzara el debate, el pánico se extendió por el bando de Trump.

Duelo televisivo con Biden: el pánico se extiende en el campo de Trump

El primer informe: WASHINGTON, D.C. – Los fanáticos del candidato presidencial republicano Donald Trump parecen estar nerviosos poco antes del primer duelo televisado de la campaña electoral estadounidense de 2024. El hombre de 78 años aparecerá en la estación de televisión el 27 de junio. cnn Frente a su oponente, Joe Biden, de 81 años, el movimiento MAGA intenta de antemano desacreditar a su oponente político por todos los medios posibles. MAGA significa “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Esto incluye en voz alta Semana de noticias Sugerencia de que Biden tomará medicamentos para mejorar su energía durante el debate de 90 minutos. El representante de Texas Ronny Jackson, quien fue médico de Trump y asesor médico de la Casa Blanca, instó a Biden a realizarse una prueba de drogas antes del enfrentamiento. El actual presidente fue acusado de utilizar drogas para mejorar el rendimiento durante su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo.

Biden se encuentra con Trump en un duelo televisado: el portavoz de la Casa Blanca ve a los republicanos intimidados

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, negó anteriormente las acusaciones de que Biden hubiera consumido drogas antes de su discurso sobre el Estado de la Unión. Biden recibió amplios elogios por el discurso, que se consideró un momento crucial en su campaña de reelección. “Es interesante que los funcionarios republicanos no dejen de anunciar lo intimidados que se sienten por el desempeño del presidente en el Estado de la Unión”, dijo Bates a los periodistas. POLITICO.

El campo MAGA defiende estas afirmaciones. “Si el presidente Biden necesita tomar drogas para mejorar el rendimiento para participar en el debate de esta semana, es imperativo que él y su médico se lo comuniquen al pueblo estadounidense”, dijo Jackson. El exasesor de Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, también dudaba en una entrevista del X-Post de que el principal candidato demócrata pudiera sobrevivir al duelo televisado sin ayuda. Escribió: “¿Qué drogas para mejorar el rendimiento utilizará Biden en el debate? Hay una razón por la que Biden no aprobó las pruebas de detección de drogas. Gran escándalo de dopaje.

Elecciones EE.UU. 2024: Trump cambia de opinión sobre Biden poco antes del duelo televisado

Además, se exigen votos del campo republicano. cnn Quizás envíe preguntas al equipo del presidente. Richard Grenell, quien anteriormente se desempeñó como director interino de inteligencia nacional bajo Trump, dijo que las preguntas del debate surgieron durante la campaña electoral de 2016. cnn Filtrado a Hillary Clinton.

Estas acusaciones llegan en un momento en el que el propio Trump expresa su opinión sobre las posibilidades de Biden en las elecciones presidenciales cnnEl debate ha cambiado. Después de llamarlo anteriormente “el peor debate que he tenido”, Trump lo dijo recientemente en una entrevista con el New York Times. Todo en PodcastQue el presidente sería un “digno polemista” y que no quería menospreciar a Biden.

Duelo televisivo entre Biden y Trump: “Los republicanos están aterrorizados”, dice el veterano estadounidense Jared Ryan

Voces del campo demócrata ven los ataques a Joe Biden en el periodo previo al duelo televisado como una señal de incertidumbre entre los republicanos. El periodista Aaron Robar interpretó estas afirmaciones desesperadas como una señal de que los republicanos estaban al borde del colapso. “Si realmente pensaras que Trump iba a limpiar el piso con ‘Sleepy Joe’, no habrías pasado toda la semana antes del debate reprendiendo al moderador del debate y acusando preventivamente a Biden de usar drogas para mejorar el rendimiento”, escribió X.

El veterano Jared Ryan ve los ataques como una clara señal de debilidad y también escribe en X: “Los republicanos están entrando en pánico. A medida que Trump se vuelve cada vez más incoherente en el período previo al primer debate, buscan excusas para Trump incluso antes de que comience el debate. (Laura mayo)