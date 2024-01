El Papa quiere visitar su Argentina natal y la Polinesia

Si es posible, le gustaría volar a Argentina. Se preocupa por su patria porque la gente allí sufre mucho. “Este es un momento difícil para el país”, afirmó. El pontífice, que concedió la entrevista vía vídeo desde el Vaticano, no ha visitado su tierra natal en casi 11 años en el cargo. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, lo invitó recientemente a una visita oficial. Francisco no pudo realizar el último viaje previsto debido a una infección pulmonar. De hecho, quería ir a Dubai para la Cumbre Mundial sobre el Clima a finales de noviembre. “Todavía estoy vivo”, dijo cuando se le preguntó sobre su estado el domingo por la noche.

Preguntado sobre una posible dimisión, dijo: “No es mi intención, mi preocupación ni mi deseo”. La renuncia es una opción abierta a cada Papa. Sin embargo, por el momento, este no es el centro de sus pensamientos. “Si me encuentro en condiciones de servir, continuaré. Si no puedo hacerlo, ha llegado el momento de pensar en ello”, dijo Francisco.