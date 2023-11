El pensionista cancela su cuenta después de 50 años

Postbank anunció a principios de semana que cerraría cada segundo de sus 550 sucursales en Alemania hasta mediados de 2026. Para muchos clientes, esta es una mala noticia. Las personas mayores y los usuarios de Postbank en las zonas rurales en particular se enfrentan a un gran problema. ¿Dónde puedo conseguir efectivo? ¿Como llego hasta ahí? ¿Con quién puedo hablar?

“Cerrar los bancos postales no es nada nuevo. Mi sucursal en el Mühlencenter de Berlín cerró hace unos años. Lo único que quedó fue el cajero automático, que desde entonces ha sido abolido. Me resultó molesto, pero pude cambiar a la sucursal ‘en Prenzlauer Allee’, “Pero eso también se resolvió a principios de este año”, dice Gunther Jantschke, de 78 años, de Berlín. Estoy constantemente buscando una sucursal efectiva. “Me siento muy nervioso”.

Al pensionista no le gusta pagar con tarjeta en la caja. “Y también porque muchas veces no sé el PIN en el momento del pago”. Esto puede ser un poco tonto para los jóvenes, pero a los baby boomers les gusta tener dinero en efectivo en sus bolsillos y prefieren hablar con un empleado de banco que desesperarse frente a la computadora.

“Esto es más bien una imposición a la gente del campo”, dice el anciano. “No pueden apartarse tan fácilmente. ¿Y si ya no pueden moverse? ¿Cómo se llega a la siguiente ciudad? ¿Taxi?, ¿Máquina expendedora?

Ulrich Ochs, de Malsch, en Baden-Württemberg, ya no sigue al Postbank. El jubilado ha dado ahora el último paso. En una carta al editor de t-online, dice: “Cancelé mi cuenta bancaria postal a finales de septiembre, después de 50 años como cliente. El servicio en general se ha vuelto realmente miserable. En la banca en línea sólo funciona lo básico”. ” “Y la línea de atención al cliente es prácticamente inaccesible. Mi reclamación escrita nunca recibió respuesta.”

¿Los empleados y clientes de Postbank se van ahora en masa? Achim Hengesbach, de Westminsterland, señala irónicamente en su carta al editor: “Recortar costes es bueno para la empresa y para los accionistas. Si ya no tienes clientes, también tendrás costes más bajos. Mejor aún, ¿verdad?”

Pero no es sólo Postbank el que ha reducido significativamente el número de sus sucursales; De hecho, otras instituciones financieras también se están retirando cada vez más, como lo muestran las cifras del Bundesbank alemán. El número de sucursales locales en Alemania disminuyó en 2022 en 1.266 sucursales (5,8 por ciento), hasta 20.446 sucursales. El año anterior se registró una disminución de 2.388 sucursales (9,9 por ciento).

“El Postbank y el Deutsche Bank no están aquí desde hace más de un año”, dice Hannelore Berger, de 74 años, de Finsterwald en Brandeburgo. “No tengo un teléfono inteligente y no sé mucho sobre banca en línea. Mi hija tuvo que Ayúdame a cambiar de banco.” Cuando necesito dinero, ella normalmente me lo consigue”.