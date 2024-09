El popular juego para móviles “Flappy Bird” regresa sin la bendición del inventor

Vuelve “Flappy Bird”: el mítico juego para móviles en el que tienes que controlar un pájaro entre tuberías está a punto de regresar diez años después de su lanzamiento original. El nuevo juego está siendo desarrollado y comercializado por un grupo llamado The Flappy Bird Foundation.

Pero Dong Nguyen, el creador original de “Flappy Bird”, no tuvo nada que ver con eso. Escribió en la publicación de X que no participó en el desarrollo ni vendió la licencia “Flappy Bird”. Nguyen tuvo un gran éxito con la canción “Flappy Bird” que puso su vida patas arriba. Debido al gran revuelo que rodea a “Flappy Bird”, Nguyen sorprendentemente decidió retirar el juego de las tiendas. “No puedo soportarlo más”, escribió Nguyen en ese momento. Estaba particularmente preocupado por la naturaleza adictiva del juego.

Se pierden derechos

Cualquier especulación de que esto era solo un truco de relaciones públicas y que la aplicación definitivamente regresaría a las tiendas rápidamente resultó ser falsa: Nguyen nunca trajo Flappy Bird de regreso para Android e iOS. Sólo se ha lanzado una versión modificada del Fire TV de Amazon. Dado que Nguyen ya no utiliza la marca “Flappy Bird”, una empresa llamada Gametech Holdings aparentemente pudo obtener la licencia en los tribunales.

En enero, la marca de Nguyen pasó a llamarse “Flappy Bird”. Por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidosla licencia fue transferida a Gametech. Al final, la Fundación Flappy Bird dijo que compró los derechos por una suma no revelada. Así que no parece que Nguyen se esté beneficiando económicamente del nuevo juego “Flappy Bird” de ninguna manera: ya no posee los derechos y no ha vendido su licencia, sino que simplemente la ha perdido.

¿Estafa criptográfica?

En la comunidad de jugadores, la alegría por el regreso de Flappy Bird es en gran medida limitada, y no solo porque el lugar del misterioso desarrollador en solitario haya sido reemplazado por una compañía que compró los derechos por medios cuestionables. También hay indicios de que las criptomonedas desempeñan un papel en el nuevo juego “Flappy Bird”, o al menos originalmente se pretendía que desempeñaran un papel.

el El experto en ciberseguridad Varun Pennywell ha encontrado páginas de destino para el nuevo sitio web ‘Flappy Bird’que se refiere a términos como “Web3” y “Krypto”. Sin embargo, la Fundación Flappy Bird aún no ha anunciado públicamente ningún plan para incorporar criptomonedas o NFT en su juego de ninguna manera.

Aún no está claro cómo será exactamente el nuevo “Flappy Bird”. Aún no hay fecha de lanzamiento: “Flappy Bird” se lanzará “pronto” para Android e iOS.



