el primer espectáculo! Aquí muestra abiertamente su felicidad enamorada de Giovanni Angiolini

Verano, sol y mucho mío: Hannah Wiig publicó un video de sus besos en vacaciones con el Dr. Actuaciones de Giovanni Angiolini.

Ahora todos pueden ver su amor: la influencer Hanna Weig, de 27 años, publicó un video en Instagram diciendo que está llorando y besándose con el cirujano plástico italiano Dr. Presentación de Giovanni Angiolini, 42 años. La expareja de Jörn Schlönvoigt, de 37 años, y la excoqueta Michelle Hunziker, de 46, se dejan ver juntas desde principios de año.

Hanna Weig se besa en bikini con su ‘Dr. Love’

Para la canción “Propuesta indecente” de Romeo Santos, de 42 años, Weig subió el video de la tortuga a su cuenta de Instagram. La pareja aparece en bañador en un viaje en barco frente a Cerdeña. Angiolini de la isla. En la secuencia, los dos se miran profundamente a los ojos, se abrazan y se besan. Finalmente está claro: ¡los dos son pareja!

Weig recibió de inmediato algunas reacciones de famosas damas alemanas por su video. La actriz Sila Shaheen-Radlinger, de 37 años, lucía una sonrisa en forma de corazón y signos de fuego. Una vez estuvo frente a la cámara con la ex pareja de Weig, Schlönvoigt, en “GZSZ” y estuvo en una relación con él de 2010 a 2013. La influencer Sarah Harrison, de 32 años, y la alumna de Bachelorette, Lacy John, de 32, también comentaron con corazones.

A mediados de julio, Hanna Wiig publicó un consejo por primera vez

Weig y Angiolini fueron vistos juntos por primera vez a principios de este año. Desde entonces, siempre ha habido especulaciones sobre el amor. A mediados de julio, el joven de 27 años publicó una sutil mención de su nueva relación. En una historia, compartió una foto de sí misma visitando a un médico en el trabajo en Turín y poniendo su mano sobre la de él. Aunque no se ven rostros en la foto, Angiolini traicionó una pequeña pista: su nombre estaba estampado en la bata del médico. Con su video, Weig despejó las últimas dudas.

Anna Levandowska Con su impresionante paquete de seis, Robert puede vestirse abrigado 21 fotos

Ambos son conocidos por sus relaciones pasadas. El Dr. Angiolini, también conocido como “Dr. Love”, voló en el verano de 2022 junto con la presentadora Michelle Hunziker. Hanna Weig lleva cuatro años casada con Jörn Schlönvoigt y tiene una hija, Delia, de 5 años, y el actor parece no tener ningún problema con su nuevo amor. Recientemente dijo en una entrevista con la revista “Bunte”: “Lo que he escuchado de él hasta ahora me causa una buena impresión. Para mí, está absolutamente bien que Hanna tenga una nueva pareja. Está bastante claro que algún día te enamorarás”. amor de nuevo.” Él está feliz por ella. Le desea una nueva felicidad. Y ahora finalmente muestra su felicidad en público.

Fuentes utilizadas: instagram.com, Bunte.de

Lugar en las noticias