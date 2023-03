El primer parche no pudo resolver los problemas.

El primer parche para la aventura de terror y supervivencia The Last of Us Part 1, lanzado anteriormente exclusivamente en Playstation 5 y lanzado recientemente en Windows PC con muchos problemas pequeños y grandes, debería remediar rápidamente la situación, pero sigue siendo bastante sencillo. En gran medida ineficaz.

La primera corrección no es válida.

Después del desastroso lanzamiento, el estudio de desarrollo de Naughty Dog tuvo un primer parche para The Last of Us Part 1 lo antes posible. (Comprar ahora ) Adelante, porque mientras tanto, alrededor del 76 por ciento de los aproximadamente 8,000 estancados en la popular plataforma de juegos Steam calificaron el título negativamente. La primera versión de corrección de errores, que ahora apareció como la versión 1.0.1.5, debería revocar esto en consecuencia. Pero mientras tanto quedó claro que esta empresa no podría tener éxito.

Todavía existen problemas

Tanto un problema con el caché del sombreador, cuya compilación inicial a veces puede demorar hasta 90 minutos, como caídas aleatorias ocasionales de rendimiento y problemas de estabilidad que persisten incluso después de instalar el parche, que tiene un tamaño de aproximadamente 36 MB. en Discusión en Steam En consecuencia, los jugadores afectados no le dan un buen vistazo a la actualización.

Se prometen las siguientes mejoras y correcciones de errores que se necesitan con urgencia para la versión 1.0.1.5:

Se corrigieron varios problemas de rendimiento y fallas que afectaban a algunos usuarios.

Se están realizando mejoras e investigaciones adicionales basadas en los comentarios de los usuarios.

Se ha agregado información adicional de solución de problemas para ayudar a investigar fallas relacionadas con la compilación de sombreadores y otros problemas de estabilidad comunes informados.

Pero en las recesiones poco o nada de esto ha llegado y los compradores siguen expresándose Mayormente negativo para el juego.

Viejos problemas y nuevos errores

Si bien algunos jugadores no pudieron ver ninguna mejora en absoluto, otros informaron que el parche agregó más errores, como nuevos bloqueos. Quizás los desarrolladores de Sony, Naughty Dog y Iron Galaxy responsables de la migración deberían hacer algunas mejoras.

Los cinco problemas más comunes con el lanzamiento

Como anunció el estudio de desarrollo hace solo unas horas en su plataforma interna, los jugadores experimentarán los siguientes problemas en particular cuando se lance la primera parte de The Last of Us:

Actualmente estamos investigando los siguientes problemas:

La carga de sombreadores está tardando más de lo esperado

El rendimiento y la estabilidad se deterioran al cargar sombras en el fondo

Es posible que el juego no pueda iniciarse aunque se cumplan los requisitos mínimos del sistema

Los controladores de gráficos más antiguos provocan inestabilidad y/o problemas gráficos

Posible pérdida de memoria

La compresión de datos Odle causa problemas

De acuerdo con los comentarios del foro Extreme, la compilación inicial de un caché de sombreado grande toma hasta 90 minutos. Reddit Algoritmo de compresión predeterminado defectuoso (“montones) será debida.

Los jugadores ahora están tratando de ayudarse a sí mismos.

Muchos jugadores ya se han cambiado a oo2core_9_win64.dll intercambiar manualmente. Por supuesto, eliminar el archivo del directorio raíz usted mismo es bajo su propio riesgo y no ofrece garantía de éxito.

El overclocking y los controladores causan accidentes

Además de la “pérdida de memoria potencial”, también se sospecha que la configuración excesivamente agresiva de CPU, GPU y RAM de OC causa fallas de las que los jugadores se han quejado en muchos momentos. Además, los controladores de gráficos obsoletos se han identificado como una de las fuentes de interferencia y la causa de la inestabilidad del juego.

AMD lanza controladores de gráficos beta

AMD acaba de lanzar un controlador beta que originalmente estaba reservado exclusivamente para pruebas de prensa para que todos lo descargaran.

