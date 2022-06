El profesional de la Bundesliga anota el gol de la victoria: Inglaterra admite la bancarrota y los abucheos en la Liga de las Naciones

Inglaterra inicia la Nations League con una amarga derrota. En el grupo alemán, el subcampeón de Europa sufrió la quiebra ante el recién ascendido Hungría. El profesional de la Bundesliga marca el gol decisivo. Los fanáticos, que ni siquiera deberían ser aceptados en el juego, son negativos nuevamente.

El subcampeón de Europa sufrió la derrota de Inglaterra ante Hungría en el inicio de la Nations League. El equipo de Gareth Southgate perdió 0-1 (0-0) en Budapest. Así, Hungría dio sus primeras muestras de respeto en el Grupo C alemán antes del partido de selecciones de la DFB en Italia. El profesional de la Bundesliga alemana Dominic Zubuszlai de Leipzig anotó un tiro penal indiscutible en el minuto 66 para asegurar la victoria de los poderosos anfitriones. El próximo sábado, Hungría recibirá a la selección de la Federación Alemana antes de que Inglaterra juegue el martes (20:45 / ZDF y en cinta en vivo ntv.de) competición en Múnich.

A pesar de la prohibición de espectadores por el comportamiento discriminatorio de los aficionados húngaros, el Puskás Aréna estuvo bien abarrotado. De acuerdo con las regulaciones de la UEFA, los niños de hasta 14 años pueden ingresar al estadio para partidos cerrados si son invitados y acompañados por un adulto. Según informes de prensa, se registraron más de 30.000 visitantes antes del partido.

Inglaterra tuvo más del partido, pero el conjunto húngaro, repleto de jugadores de la Bundesliga, dispuso de ocasiones más peligrosas. Después del gol de Szoboszlai, Hungría podría haber ido más lejos con Laszlo Kleinheisler de Bremen (81). Número 40 del mundo. Estuvo por primera vez en la primera división de la Nations League y puso un primer signo de exclamación con el triunfo. El sábado de la próxima semana, el desvalido se enfrentará a la selección de la FA.

abucheo arrodillado

Cuando la selección de Inglaterra se arrodilló antes del saque inicial como de costumbre como señal contra el racismo, se escucharon abucheos. “No tengo idea de por qué la gente se burló de este gesto”, dijo el técnico de Inglaterra, Southgate. Sobre por qué está arrodillado, el ex profesional dijo que su equipo realiza tales acciones principalmente para tratar de “educar a la gente”. En una entrevista con Channel 4, el hombre de 51 años no quiso criticar directamente a los fanáticos en Budapest. Muchos jóvenes probablemente no saben por qué son los abucheos. “Están influenciados por los ancianos”, dijo Southgate.

Debido al comportamiento discriminatorio de sus aficionados en los partidos de la Eurocopa ante Portugal, Francia y Alemania, la selección húngara fue condenada a dos partidos en casa en la UEFA sin público. Se aplica un período de prueba de dos años al tercer partido.

Los ingleses también tendrán que jugar su primer partido en casa de la Nations League el 11 de junio en el Wolverhampton ante Italia sin público. La federación fue condenada a hacerlo hace un año por los disturbios que rodearon la final de la Eurocopa. También se aplicarán las normas de la UEFA sobre la visita de niños al estadio, y se espera que el número de aficionados sea de entre 2.000 y 3.000.