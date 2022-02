El propio Putin no está en la lista en este momento: los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan sanciones contra Rusia – Política

Rollo de tanques: Rusia ha reconocido las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania como repúblicas independientes. El presidente Vladimir Putin anunció la medida en un discurso transmitido por la televisión rusa el lunes por la noche.

Poco después de su discurso, surgieron noticias sobre la presencia de convoyes militares rusos en el territorio de las provincias disidentes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los ucranianos el lunes por la noche y calificó los pasos de Moscú como “una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado”.

La Unión Europea ahora está respondiendo e imponiendo nuevas sanciones a Rusia a la luz de la escalada en el conflicto de Ucrania. Los cancilleres de los estados miembros, en una reunión especial en París, aprobaron este martes una propuesta similar de la Comisión de la Unión Europea y el Servicio Exterior, según confirmó el canciller francés, Jean-Yves Le Drian. Se espera que las medidas punitivas entren en vigor el miércoles después de que se completen los preparativos técnicos.

El paquete de sanciones de la UE incluye una prohibición comercial de los bonos del gobierno ruso para dificultar la refinanciación del estado ruso. Además, varios cientos de personas y empresas se incluirán en la lista de sanciones de la UE, anunció la presidencia francesa el martes por la noche.

Entre ellos, 350 miembros del parlamento ruso votaron a favor del reconocimiento ruso de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, así como de los bancos que operan en el este de Ucrania. Además, las Regulaciones de Libre Comercio de la UE con Ucrania no deberían aplicarse a las regiones ubicadas en el este de Ucrania.

Por ahora, no se impondrán sanciones de la UE al presidente ruso Vladimir Putin personalmente, a pesar de su responsabilidad en la reciente escalada del conflicto en Ucrania. “El señor Putin no está en la lista de sujetos a sanciones”, confirmó el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el martes por la noche después de una reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en París. La decisión se tomó porque era necesario tomar más medidas en la reserva.

Esta foto, publicada por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, muestra tanques del ejército ruso. Foto: Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia / AP / dpa

Se congelarán todos los activos de cualquier persona, organización o empresa que figure en la lista de sanciones de la UE. Además, las personas en la lista ya no pueden ingresar a la Unión Europea y no se pueden hacer más negocios con los afectados.

El Consejo Federal Suizo analizará la situación actual y luego decidirá si el país, que se considera neutral, se unirá a las sanciones de la UE, informó Reuters, citando a un portavoz del Ministerio de Economía de Suiza.

La Cámara de los Comunes votó en Londres el martes por la tarde para sancionar a cinco bancos rusos y tres multimillonarios rusos. Los bienes de Gennady Timchenko y los hermanos Boris e Igor Rotenberg en Gran Bretaña serán congelados y se prohibirá la entrada. Los tres hombres son considerados aliados cercanos de Putin. Según el primer ministro Boris Johnson, se seguirán más medidas punitivas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico también ordenó al embajador ruso el martes, dijo el ministerio. Pero según los informes de los medios, actualmente no se está considerando la expulsión de los diplomáticos rusos.

El gobierno federal suspende Nord Stream 2

Otra medida punitiva es Detención del gasoducto Nord Stream 2. La certificación del gasoducto se detendrá hasta nuevo aviso, dijo el canciller Olaf Schultz (SPD) en una conferencia de prensa el martes por la tarde. El gasoducto de gas natural germano-ruso no recibirá una licencia de operación por el momento. Anteriormente, Schultz se había expresado vagamente.

“Cualquier otra violación (de la integridad ucraniana) tendrá enormes costos para Rusia, política, económica y geoestratégicamente”, dijo el sábado en la Conferencia de Seguridad de Munich. contra Rusia La declaración decía que Putin no debería poder calcular las consecuencias de sus acciones. “Con respecto al oleoducto en sí, todo el mundo sabe lo que está pasando”, dijo Schultz durante su visita a Moscú la semana pasada.

La suspensión del proceso de aprobación del controvertido gasoducto Nord Stream 2 del mar Báltico por parte del canciller Schulz recibió una respuesta positiva del socio Green Alliance. “Acojo con beneplácito la decisión del Gobierno Federal de detener el proceso de aprobación del gasoducto de gas natural Nord Stream 2 hasta nuevo aviso”, dijo al Daily Mirror el presidente de la Comisión Europea del Bundestag, Anton Hofriter (Greenz).

Japón y Australia se han sumado a las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos

El lunes (hora local), el presidente estadounidense escribió en Twitter que firmó un decreto “para privar a Rusia de la oportunidad de beneficiarse de sus flagrantes violaciones del derecho internacional”. El decreto prohíbe hacer negocios en o con las dos regiones separatistas del este de Ucrania reconocidas por Rusia. Finalmente, el martes, Biden anunció nuevas sanciones contra dos bancos rusos, contra el comercio de bonos del gobierno ruso y contra tres partidarios de Putin y sus familias.

Japón y Australia se suman a las sanciones: el primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció el miércoles la prohibición de viajar a algunas personas vinculadas a las “dos supuestas repúblicas” de los separatistas prorrusos. Sus activos en Japón serán congelados y las empresas japonesas no podrán comerciar con la región.

El gobierno también quiere prohibir el comercio de bonos del gobierno ruso. Kishida dijo que las sanciones se decidieron “en cooperación con la comunidad internacional”.

Mientras tanto, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció sanciones a ocho de los principales asesores de seguridad del presidente ruso, Vladimir Putin. Estos reciben una prohibición de entrada a Australia. Además, el gobierno quiere tomar medidas contra los bancos vinculados al ejército ruso. Morrison también anunció que aceleraría el procesamiento de visas para los 430 ucranianos que desean ingresar a Australia.

Esas penas todavía pueden venir

Otra medida punitiva contra Rusia podría ser la exclusión del sistema SWIFT. Los bancos utilizan el sistema de pago internacional para conocer los pagos transfronterizos. Anteriormente, esto era una molestia por télex, explica en Twitter Eva Kunzet, periodista del semanario austriaco Walter. El sistema es utilizado por más de 2.000 bancos en todo el mundo.

Ya en 2014, cuando Rusia anexó Crimea, hubo discusiones sobre la exclusión de Rusia del sistema Swift. En ese momento, el entonces ministro de Finanzas ruso predijo un estancamiento de la producción económica interna de alrededor del cinco por ciento, escribe Kunzite, “una crisis económica dramática”.

Para la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), la pérdida de Rusia es manejable, tuiteó Kunzite. El estado representa sólo el 1,5 por ciento de las transacciones. Sin embargo, Rusia recibirá un “gran golpe” si se la excluye del sistema Swift.

En Bruselas, sin embargo, la exclusión de Rusia se considera poco probable, Informes “Bayerischer Rundfunk”. Esto puede perturbar significativamente el comercio internacional y los mercados de capital. Es probable que los bancos rusos individuales estén en la lista de posibles sanciones. De esta manera, uno puede reunirse directamente con Putin y sus allegados y cortar el flujo de divisas, dice el informe.

Además de la congelación de cuentas y las restricciones de viaje, también se pueden discutir las prohibiciones de hardware, software y semiconductores. “La Unión Europea y sus socios se solidarizarán con Ucrania con unidad, determinación y determinación”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter el lunes por la noche.

Sin embargo, las medidas punitivas también afectarán a la economía europea y alemana, El ministro de Economía, Robert Habeck (Bündnis90/Verdes), dijo a “Handelsblatt” durante el fin de semana.. Su colega de partido y ministra de Relaciones Exteriores, Annalina Berbuk, dijo en Kiev a principios de febrero que Alemania estaba “dispuesta a pagar un alto precio económico” en caso de sanciones contra Rusia.

Sin embargo, la intervención militar no está en la lista de posibles acciones. En el pasado, Occidente ha enfatizado repetidamente que Ucrania no es miembro de la OTAN y que no existe una alianza en caso de una invasión rusa. Sin embargo, varios países occidentales apoyan a Ucrania con equipo militar. (Con dpa/Reuters/AFP)