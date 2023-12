El regreso del “Messi financiero” argentino.

AEl próximo Ministro de Economía de Argentina es Luis “Toto” Caputo. El presidente electo de Argentina, Javier Mille, lo confirmó este miércoles luego de un viaje de dos días a Estados Unidos. Cuando asuma el cargo el 10 de diciembre, Caputo, de 58 años, quien ya se desempeñó como ministro de Finanzas y jefe del banco central, asumirá la difícil tarea de equilibrar el presupuesto gravemente agotado de Argentina y liderar la segunda economía más grande de América del Sur. Fuera de la crisis. El libertario Milei quiere someter a Argentina a una “terapia de shock” con reformas de gran alcance, recortes drásticos y continuas privatizaciones. El anuncio de Miley de que aboliría el banco central de Argentina y sustituiría la moneda nacional, el peso, por el dólar, también causó revuelo durante la campaña electoral.

El nombramiento del experto financiero Caputo se considera una decisión favorable al mercado. El ex banquero de Wall Street no es ajeno a los mercados financieros internacionales. Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en el sector privado. Fue jefe de la sede argentina del Deutsche Bank y dirigió el fondo de inversión Axis. También fue Jefe de Trading para América Latina en JP Morgan de 1994 a 1998. En diciembre de 2015 se incorporó al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri como Ministro de Hacienda. Caputo mantuvo conversaciones con varios fondos de cobertura estadounidenses, incluido el hecho de que Argentina tenía una deuda de 16.500 millones de dólares y no quería participar en un programa de reestructuración de deuda dirigido por el gobierno anterior de Cristina Kirchner.