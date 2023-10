El riesgo aumenta con algunas vitaminas.

24vita Vivir saludablemente

Las vitaminas esencialmente pueden reducir el riesgo de cáncer. Pero la Sociedad Alemana contra el Cáncer advierte contra el consumo de cantidades adicionales de suplementos nutricionales.

Muchas personas buscan nutrir su cuerpo de la mejor manera posible aportándose vitaminas y minerales saludables, por lo que algunas personas recurren a suplementos nutricionales y preparados vitamínicos. Sin embargo, cada vez más expertos piden precaución a la hora de tomar dosis elevadas de vitaminas ECA y preparados multivitamínicos. Los estudios muestran que muchos suplementos vitamínicos de venta libre no brindan beneficios significativos. Se ha demostrado que el riesgo de cáncer, especialmente de pulmón, aumenta Centro Alemán de Investigación del Cáncer.

¿Cuál es el efecto de las vitaminas en el desarrollo de enfermedades?

Los estudios demuestran que tomar vitamina A, vitamina B6 y B12 puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. © Zoonar.com/Ziga Plahutar/Imago

Varios estudios lo han demostrado ahora, como por ejemplo: Estancia de Revista de investigación clínica Señala que el riesgo de desarrollar un tumor maligno en los pulmones puede aumentar si se toman vitaminas adicionales.

Las vitaminas que se encuentran en frutas y verduras generalmente reducen el riesgo de cáncer Es importante saber que las vitaminas son importantes para la prevención del cáncer. Las vitaminas que normalmente se consumen a través de la dieta generalmente no presentan un mayor riesgo de cáncer, según el Centro Alemán de Investigación del Cáncer. De hecho, incluso reduce el riesgo de cáncer. Sin embargo, algunos suplementos vitamínicos en dosis altas agregados al cuerpo pueden representar un riesgo de cáncer. READ Números de corona hoy, miércoles: la incidencia es inferior a 1,000 en Bremen

En particular, los estudios muestran una relación entre un mayor riesgo de cáncer de pulmón y los efectos de las siguientes vitaminas:

Vitamina A y betacaroteno: En particular, las personas que ya están en un grupo de riesgo de cáncer de pulmón (por ejemplo, fumadores o personas que trabajan con amianto) muestran un mayor riesgo adicional cuando toman suplementos que contienen vitamina A y betacaroteno.

En particular, las personas que ya están en un grupo de riesgo de cáncer de pulmón (por ejemplo, fumadores o personas que trabajan con amianto) muestran un mayor riesgo adicional cuando toman suplementos que contienen vitamina A y betacaroteno. Vitamina B6 y B12: Se descubrió que los hombres que tomaban altas dosis de vitamina B6 y vitamina B12 durante un período prolongado tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón. Este riesgo no se observó en las mujeres.

Aún no se ha demostrado una relación clara entre la ingesta adicional de vitamina C y el cáncer de pulmón. Los expertos dicen que se necesitan más estudios para verificar este vínculo. Sin embargo, ya existen investigaciones que demuestran que altas dosis de suplementos de vitamina C, especialmente en mujeres, pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón.

Si bien se sospecha que algunas vitaminas aumentan el riesgo de cáncer, los estudios muestran que tomar vitamina D, por ejemplo, puede ser útil para prevenir o retrasar la demencia.

