El riesgo de demencia puede aumentar después de una infección viral

24 vida Vivir saludablemente

de: judith moreno

está dividido

Se dice que algunas infecciones virales aceleran el deterioro mental. Según un estudio, esto aumenta el riesgo de demencia.

Si contrae un virus, su sistema inmunológico generalmente se debilita durante mucho tiempo después. El cuerpo puede tardar semanas o incluso meses en recuperarse de la infección. En el peor de los casos, puede convertirse en un síndrome de fatiga crónica. Pero no solo eso: como descubrieron los investigadores, la infección debería aumentar el riesgo de demencia.

El estudio sugiere que el riesgo de desarrollar demencia debería aumentar tras contraer el virus

Después de un curso severo de Covid-19, los pacientes de Alzheimer mostraron un cerebro muy envejecido en un estudio. Otras infecciones virales también pueden acelerar el deterioro del cerebro. © fizkes / IMAGO

Está en la revista comercial. células nerviosas publicado Quédate Los científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. utilizaron datos de dos bases de datos vitales de Finlandia y el Reino Unido. Allí se evaluaron 800.000 datos de pacientes durante 15 años. Los resultados del estudio muestran que las personas que han tenido una determinada infección viral tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Estos incluyen la demencia, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple.

La asociación se puede confirmar en el análisis de datos. Sin embargo, la causa exacta aún no está clara. Debido a que las personas con demencia generalmente tienen un sistema inmunitario más débil, pueden ser más susceptibles a las infecciones virales. Sin embargo, como segunda hipótesis, también es posible que algunas infecciones virales puedan dañar el cerebro. Esta suposición también es apoyada por otros estudios. Por ejemplo, los pacientes de Alzheimer muestran un cerebro particularmente envejecido después de un curso severo de Covid 19.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Los procesos degenerativos en el cerebro pueden ser acelerados por una infección

Los resultados del estudio muestran que los procesos degenerativos que ya ocurren en el cerebro pueden ser acelerados por una infección. Esto también puede conducir al deterioro mental, con graves consecuencias, ya que la vejez presenta el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, aquellos que quieran prevenir la pérdida de memoria pueden hacerlo comiendo una dieta saludable y haciendo suficiente ejercicio. Un tipo de deporte es particularmente adecuado para la protección contra la demencia.

Demencia: Diez alimentos que pueden reducir su riesgo Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.