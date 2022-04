El riesgo de diabetes aumenta un 40 % en los veteranos estadounidenses tras…

Diabetes tipo 1 después de la infección por SARS-CoV-2

Estudios anteriores han indicado que el SARS-CoV-2, al igual que otros virus, puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 1 en la generación más joven. Sin embargo, el caso para el estudio no está claro. Algunos estudios no han encontrado evidencia de esto. Investigadores finlandeses, por ejemplo, concluyeron que mientras más niños con diabetes tipo 1 fueron diagnosticados con cetoacidosis diabética severa durante la epidemia (BMJ2022; DOI: 10. 1136 / archdischild-2020-321220). Sin embargo, esto no fue el resultado de la infección por SARS-CoV-2, sino el resultado del retraso en el uso de la atención médica en tiempos de pandemia.