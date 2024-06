Página principal Política

de: Patricio Mayer

Las pérdidas militares rusas siguen aumentando sin cesar en la guerra de Ucrania. Una famosa brigada ucraniana se apodera de uno de los tanques T-72B3M de Vladimir Putin.

KREMENA – El verano en Europa occidental contrasta con los sangrientos conflictos de la guerra de Ucrania. Mientras tanto, a una distancia segura del frente, Vladimir Putin, el autócrata del Kremlin de Moscú, se aferra a un imperialismo que viola el derecho internacional, lo que resulta en enormes pérdidas para Rusia.

Guerra de Ucrania: soldados rusos abandonan tanques T-72B3M cerca de Krymina

Estas pérdidas afectan a los soldados, muchos de los cuales murieron en Ucrania, y a los tanques, que a menudo no están adecuadamente protegidos por el régimen de Putin. En particular, los tanques de batalla principales T-72, que fueron producidos en masa en la Unión Soviética, sufrieron pérdidas significativas en la guerra de agresión por Ucrania. No todos los tanques fueron destruidos; algunos fueron capturados por las fuerzas ucranianas.

Uno de esos casos es probablemente el T-72B3M, un modelo mejorado del antiguo tanque soviético T-72. Según la revista de noticias estadounidense. Forbes Los soldados rusos abandonaron recientemente un tanque T-72B3M cerca de Kremina después de un ataque fallido en el frente nororiental. Se dice que este tanque en particular tiene un equipo completamente nuevo.

El tanque de Vladimir Putin: Rusia ha modificado el tanque T-72B3M

Tras la anexión de Crimea en la primavera de 2014, en violación del derecho internacional, pasó a ser el T-72B3M, según el análisis de la revista sobre Seguridad y Tecnología Europeas (ESUT) Ampliamente modernizado a partir de agosto de 2019. En concreto: un número no especificado de tanques T-72 estaban equipados con un dispositivo óptico de visión nocturna TKN-4SR con un canal de infrarrojos para el comandante, una mira telescópica PNM Sosna-U para el artillero y un disparador 1A40. controlar la computadora -4. También se dice que el cañón 2A46M-5 de 125 mm es más potente que el armamento principal de los modelos anteriores.

Los tanques T-72B3M también están equipados de serie con blindaje reactivo del tipo “Traces”. Esta armadura reactiva de 2006 es mucho más moderna que los tipos de tanques rusos más antiguos, con tejas recubiertas de explosivos montadas temporalmente en el cuerpo. El escudo reactivo reliquia ya ha sido integrado en el casco y la torre.

Pérdidas de Rusia: el tanque T-72B3M va al ejército ucraniano

Además: Forbes Los informes indican que el avión ruso T-72B3M capturado por los ucranianos tenía un enorme bloqueador anti-drones en su techo. Se dice que la famosa 12.ª Brigada Azov de Ucrania robó el tanque del campo de batalla cerca de Kremina en la noche de principios de abril después de que los soldados rusos aparentemente abandonaran el vehículo. Se dice que el tanque está “prácticamente intacto”. Forbes.

La brigada “Azov” retiró el dispositivo de interferencia, que en terminología militar se llama “jammer”. Según información de Kiev, el tanque lucha ahora junto a los ucranianos, mientras que las fuerzas armadas ucranianas atacan cada vez más los convoyes de suministros rusos más allá de la frontera. “Es el primer trofeo de este tipo en toda la guerra”, dijo el comandante del tanque Azov, apodado “Karim”, al corresponsal de guerra ucraniano Yuri Butusov. Karim informó: “El tanque contenía un enorme sistema de guerra electrónica, con baterías adicionales a los lados, atadas con cuerdas como en un barco pirata”.

Los soldados rusos han instalado temporalmente un supuesto bloqueador de drones en un tanque T-72B3M. © X@RALee85

Grandes pérdidas rusas en Ucrania: muchos de los tanques de Putin se quedan atrás

Mientras la televisión propagandística de Putin advierte a los rusos sobre misiles ucranianos de largo alcance provenientes de Occidente, las pérdidas de tanques ante el régimen autoritario de Moscú siguen aumentando en junio. Los números son emocionantes. Según el sitio web de inteligencia de código abierto orix Entre el 24 de febrero de 2022 y el 6 de junio de 2024 (a las 12 del mediodía), los rusos perdieron un total de 1.476 tanques T-72 documentados de diversos diseños en su ataque encubierto al país vecino. Entre ellos se encontraban 275 tanques T-72B3 en varias versiones que fueron completamente destruidos, gravemente dañados o capturados por soldados ucranianos. (noche)