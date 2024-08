¿El único motivo del encuentro entre William y Harry?

Hogar Bulevar

¿Es necesario que el Príncipe Harry y el Príncipe William se reúnan en persona en una crisis? Esta opinión la apoya un amigo cercano del heredero al trono.

LONDRES – Eran inseparables cuando eran niños, pero ahora el Príncipe Harry (39) y el Príncipe William (42) viven vidas completamente diferentes. Ninguno de los hermanos parece interesado en volver a estar juntos; Han pasado muchas cosas en el pasado. Además, William en Windsor y Harry en Montecito están separados por más de 8.000 kilómetros y el océano Atlántico.

‘Traicionado por un sueldo récord’: el príncipe William se siente traicionado y herido por Harry

Después de sus exhaustivos ataques a la familia real en su autobiografía “Spare” (en alemán: “Reserve”) y el documental conjunto de Netflix con su esposa, Meghan Markle (43), “Harry & Meghan”, el príncipe Harry dijo que todavía estaba listo para compensar. Pero se dice que el último contacto personal de Harry y William fue hace dos años. Incluso entonces, en el funeral de la reina Isabel II (96, † 2022), se dice que los hermanos divididos rara vez hablaron entre sí, según las memorias de Harry.

Un amigo del príncipe William ahora lo ha confirmado El monstruo diario“Hay una edad de hielo absoluta entre ellos. “Es difícil exagerar lo traicionado y herido que se siente William a nivel muy personal”. Dada la relación íntima previa de Harry y William, la decisión del Príncipe Harry de “aceptar a toda su familia, especialmente a William, por un tiempo Se traicionó un salario récord. Y aún más”, dijo la fuente, “no se puede explicar”.

¿Vivirá el rey Carlos para ver una reconciliación entre Harry y William?

Los informes de que el Príncipe William no quiso invitar al Príncipe Harry a su coronación no solo han sido confirmados por un ex empleado del Palacio de Buckingham El monstruo diarioDe ello también está convencido el heredero al trono de Siddiq. “Creo al 100 por ciento que sí. ¿Por qué William y Kate querrían toda la distracción y el circo que traería su presencia?

¿El funeral del rey Carlos realmente debería acercar al príncipe Harry (izquierda) y al príncipe William? (Fotomontaje) © IMAGO/Crystal Pix/i Images/Swürer foto de prensa

Un conocido teme incluso que solo haya un motivo que pueda garantizar que el príncipe William y el príncipe Harry se reencuentren en persona: la muerte de su padre, el rey Carlos (75 años). “Creo que William volverá a ver a Harry en su vida, en el funeral de su padre”. – Débiles perspectivas de reconciliación en el seno de la familia real británica, sobre todo porque William también se sintió provocado por los deseos de Meghan y Harry de recuperación de Kate (42 años), que padece cáncer. Fuentes utilizadas: royal.uk, thedailybeast.com