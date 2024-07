El voltaje es demasiado alto: Intel anuncia los resultados de su análisis de procesadores fallidos

Este debería ser el final del tema que lleva meses cociendo a fuego lento, sobre los fallos de funcionamiento, especialmente de las dos últimas generaciones de procesadores LGA1700, Raptor Lake y Raptor Lake Refresh. Ahora Intel por fin ha publicado los resultados de su análisis final. Se dice que los responsables son los tensores mal ajustados.

Recientemente, se filtraron en línea cifras como una tasa de falla del 50% para los modelos K y millones de procesadores afectados. La incertidumbre constante ha causado todo tipo de inquietudes, tanto entre los clientes finales como entre los pequeños y grandes clientes OEM.

En este sentido, Intel ciertamente ha hecho un esfuerzo para llegar a la verdadera razón, aunque indagar en la causa aparentemente llevó algo de tiempo: hay más de cuatro semanas entre la última declaración detallada y hoy.

Pero ahora al análisis final y a la declaración de Intel:

Según un análisis exhaustivo de los procesadores de escritorio Intel Core de 13.ª y 14.ª generación que nos fueron devueltos debido a problemas de inestabilidad, hemos determinado que el alto voltaje operativo está provocando problemas de inestabilidad en algunos procesadores de escritorio de 13.ª y 14.ª generación. Nuestro análisis de los procesadores devueltos confirma que los altos voltajes operativos se deben al algoritmo de microcódigo que genera solicitudes de voltaje incorrectas al procesador. Intel ofrece un pequeño parche al código que aborda la causa raíz de la exposición al alto voltaje. Continuamos con la validación para garantizar que se aborden los escenarios de inestabilidad informados a Intel con respecto a los procesadores de escritorio Core de 13.ª y 14.ª generación. Actualmente, Intel tiene como objetivo mediados de agosto lanzar el parche a los socios después de la validación completa. READ Sistema operativo Raspberry Pi: Edición Bookworm Intel se compromete a corregir esto con nuestros clientes y seguimos pidiendo a cualquier cliente que actualmente esté experimentando problemas de inestabilidad en sus procesadores de escritorio Intel Core de 13.ª/14.ª generación que se comunique con el servicio de atención al cliente de Intel para obtener más ayuda. – dijo Intel en su comunicado

Según el análisis de Intel, el aumento del voltaje operativo causado por el algoritmo de microcódigo es responsable de los requisitos de voltaje incorrectos del procesador. Intel quiere proporcionar una actualización de microcódigo que elimine este error. Intel actualmente supone que estará disponible a mediados de agosto.

Intel no proporciona actualmente más detalles, como cuál es exactamente el voltaje y qué valores umbral se exceden. Probablemente no estará disponible hasta mediados de agosto, cuando se implemente la actualización del microcódigo.

Entonces el asunto aún no ha terminado. Por un lado, la actualización del microcódigo no estará disponible hasta mediados de agosto y, por otro, los clientes afectados deberán seguir contactando con Intel. Lamentablemente, los resultados del análisis publicado por Intel no son nada satisfactorios, ya que no se mencionan los motivos exactos. Intel tampoco mencionó ninguna acción concreta o manual que pudiera servir como solución hasta la actualización del microcódigo.

Para nosotros esto también significa que tendremos que volver a crear pruebas de rendimiento de procesadores en agosto. Acabamos de hacer esto como preparación para el lanzamiento de los procesadores Ryzen 9000.