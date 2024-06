Elden Ring: ¿Falta la cooperativa completa? Miyazaki comenta sobre los deseos de los fans

¿Te estás perdiendo el verdadero modo cooperativo en Elden Ring? ¿Un juego que te permite jugar todo el juego de principio a fin con otra persona?

Quizás así es como se sienten uno o dos fanáticos y parece que el director de Elden Rings, Hidetaka Miyazaki, no se opondrá a tal idea en el futuro.

¿Cooperación total en el juego FromSoftware?

Miyazaki fue entrevistado en una entrevista con Reproductores de computadora En realidad, después del popular mod “Seamless Co-Op” para la versión para PC de Elden Ring y su versión del modo cooperativo que no se limita a jefes o áreas específicas.

“Definitivamente no estamos en contra de la idea de jugar todo el juego juntos”, explica. “En términos de Elden Ring, solo queríamos este estilo relajado e informal. Entra, derrota a un jefe y vete, así que no hay restricciones técnicas, así que hagamos esto y sigamos adelante, si lo expresas de la manera que quieras. “

En juegos anteriores de FromSoftware, por ejemplo, todavía necesitabas un consumible para luchar con otros. Sin embargo, Miyazaki no parece reacio a simplificar aún más esto en el futuro.

“Eso no significa que no pensemos en otras formas de jugar con tus amigos”, dice. “De principio a fin, cooperación total. Como dije, no estamos diciendo que no consideraremos ideas similares para nuestros juegos futuros”.

¿Cómo ve eso? ¿Te gustaría ver un modo cooperativo más extenso en futuros juegos de FromSoftware? ¿O le parece suficiente la forma en que se manejan las cosas actualmente?

Pronto podrás volver a poner a prueba tus habilidades cuando Elden Ring: Shadow of the Erdtree se lance el 21 de junio de 2024.