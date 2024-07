“Elden Ring: Shadow of the Erdtree”: la edición de coleccionista está disponible aquí

Los fanáticos tuvieron que esperar dos años. Ahora está claro: “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” llegará en junio. Ahora puede solicitar la extensión en la versión estándar y en la versión de coleccionista.

En 2022, From Software ha logrado la obra maestra de hacer que la mecánica extremadamente difícil de Souls sea más amigable para los principiantes. Las cifras de ventas de Elden Ring confirmaron este éxito. Ahora, después de dos años de espera, la aventura finalmente continúa con “Elden Ring: Shadow of the Erdtree”. A partir de ahora, podrás explorar Shadowlands y enfrentarte a nuevos oponentes de jefes malvados. Puedes aprender más sobre esto en el artículo.

Puedes pedir “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” en la tienda. Edición estándar Al lado de Edición de coleccionista. Este último está actualmente abierto. Amazonas para PS5 Disponible, pero se agotará rápidamente. ¡buena suerte!

‘Shadow of the Erdtree’: ¿El DLC ‘Elden Ring’ es tan bueno como el juego principal?

Solicite la edición estándar de “Elden Ring: Shadow of the Erdtree”.

¿Quieres explorar Shadow Land a tiempo para el día del lanzamiento, el 21 de junio? Luego obtén la versión “Shadow of the Erdtree” (DLC para el juego principal) para ellos. PlayStation 5 o Serie Xbox Con garantía de precio En Amazon:

Bueno saber: Amazon garantiza uno Garantía de precio para este artículo. Si es más barato en el momento de la emisión, automáticamente pagarás menos del precio esperado, pero nunca más.

Compre la edición de coleccionista “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” de otros minoristas

en parada de juego Siempre tienes muchas posibilidades de ganar la codiciada Edición de Coleccionista. ¡buena suerte!

Mercado de medios A veces se ofrecen para pedidos por adelantado. Sin embargo, la disponibilidad varía aquí.

Qué ofrece la edición de coleccionista

el edición limitada Además del DLC “Shadow of the Erdtree” (como código), también contiene uno libro de arte de 40 páginas (inglés), uno Estatua de “Clavado al Empalador”. Tamaño 46cm (Hecho de PVC/ABS, producido por Pure Arts) y símbolo oficial Grabación de audio “La sombra del árbol de la tierra”.



Lo más destacado de la Edición de Coleccionista es la estatua de 46 cm de altura de ‘Messmer el Empalador’. Imagen: © Bandai Namco/FromSoftware

Eso es lo que te espera en el tráiler de la historia del contenido descargable “Elden Ring”.

en “Episodio de Elden: La sombra del árbol de la tierra” Exploras Shadowland, una nueva zona llena de secretos y peligros. Naturalmente, también tendrás que volver a enfrentarte a difíciles batallas contra jefes. Nuevas armas y armaduras deberían ayudarte con esto. Pero compruébelo usted mismo: