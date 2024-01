Elecciones en Argentina: hacer estallar un sistema político anarcocapitalista

En una entrevista con WELT al comienzo de la campaña electoral, cuando se le preguntó cómo valoraba sus propias posibilidades: “Si voy a la segunda vuelta, ganaré”, respondió Milei. En aquel entonces, nadie lo mantuvo en el cartel. Ahora el economista libertario ha logrado su primer gran objetivo:

El domingo, Miley recibió alrededor del 30,4 por ciento de los votos, muy por detrás del candidato del gobierno peronista de izquierda Sergio Massa (36,4), a quien le fue ligeramente mejor de lo esperado en las encuestas. Dentro de cuatro semanas, el 19 de noviembre, Argentina tendrá que elegir entre “lo de siempre” o un cambio radical, especialmente de política económica.

Miley dijo que si alguien les hubiera dicho hace dos años que los presidentes Néstor y Cristina Kirchner (recientemente vicepresidenta) desafiarían al kirchnerismo titular, nadie lo habría creído. Pero ahora el segundo puesto y el 30,4 por ciento también es una decepción, después del primer puesto en las primarias. “Lo que hemos logrado en dos años es histórico”, gritó Miley a sus seguidores. Tenía toda la razón, porque su victoria electoral rompió el sistema clásico entre peronismo y conservadurismo. Dos tercios de los argentinos votaron a favor del cambio, dijo Millay: “Ahora todas las fuerzas que realmente quieren este cambio tienen que trabajar juntas”.

Fue un llamado claro para el gran perdedor de la primera vuelta: el campo conservador en torno a la ex ministra y principal candidata Patricia Bullrich. El tercer lugar fue un desastre para los partidarios del ex presidente Mauricio Macri. Bullrich tuvo un momento increíblemente difícil en la campaña electoral porque gran parte del contenido era similar al de Miley, pero no parecía tan conocedor de los medios como Miley. Dijo lo que muchos conservadores estaban pensando, pero Bullrich no se atrevió a decir nada parecido a su dura crítica al Papa Francisco por su silencio sobre las dictaduras de izquierda latinoamericanas.

Ahora casi el 24 por ciento de los votantes de Bullrich son el factor decisivo. En vísperas de las elecciones, Bullrich criticó duramente al campo gubernamental peronista de izquierda, particularmente a Cristina Kirchner, culpando a su populismo y corrupción por una tasa de pobreza de más del 40 por ciento. La pregunta ahora es si los bandos libertario y conservador convergerán, cuántos de este 24 por ciento se pasarán al bando de Miley o si Miley es demasiado radical para ellos.

“El peronismo, que muchos ya daban por muerto, ha vuelto”, comentó por la tarde Susanne Gass, de la Fundación Konrad Adenauer de Buenos Aires, a una pregunta de WELT. “A pesar de la corrupción en la provincia de Buenos Aires, una amplia ofensiva de encanto ha dado sus frutos desde las primarias desde agosto con obsequios en efectivo a los votantes. Las estructuras estables del peronismo en todo el país y su capacidad de movilización han sido subestimadas no sólo por los medios sino también por los opositores políticos. “A pesar de ser un miembro clave de lo que muchos describen como el peor gobierno de la historia de Argentina, Massa tiene posibilidades reales de ser elegido presidente el 19 de noviembre”.

Milei, por otro lado, aboga por un cambio de política más duro: regulación del mercado, mucho menos gobierno, una economía más de mercado: “Crea más oportunidades y los jóvenes quieren estas oportunidades”. Argentina tiene una inflación anual de casi el 140 por ciento y una tasa de pobreza del 40 por ciento. Parte de la gente que se beneficia de esta máquina de poder se debe a que el actual gobierno todavía tiene un buen 36 por ciento dentro del peronismo. En este ámbito, los planes de Millay amenazan con reducir drásticamente la burocracia.

Sin embargo, la mayor debilidad de Miley es que su movimiento es principalmente un espectáculo unipersonal. Aunque Milei celebró por la noche 40 escaños en el Congreso y ocho en el Senado, “La Libertad Avanca” tiene sólo dos años y no cuenta con personal experimentado. Si Miley quiere ganarse a dos tercios de los no votantes para el bando gubernamental el domingo, tendrá que reconsiderar su tono a veces demasiado agresivo y su extremismo. En materia de política exterior, ha adoptado una posición clara: “Me veo en las filas de Israel y Estados Unidos”, dijo en una entrevista con WELT, pero ha habido serios llamamientos a romper lazos con Brasil o China. la liberalización de los abortos inversos y la banalización de los crímenes de la época de la dictadura militar, aterrorizando a los argentinos en el medio.

En las primarias, Miley logró sobre todo movilizar el voto de la oposición, y la primera vuelta presidencial del domingo fue seguida por una movilización concentrada del peronismo en respuesta, incluida una entrevista del Papa criticando a Miley por parte de la agencia estatal Télam. A pocos días de las elecciones. El 19 de noviembre se verá si el campo harto del peronismo volverá a unirse. Hay un dicho en Argentina: si vuelves después de tres semanas, de repente todo será diferente, pero si vuelves después de 30 años, todo será igual de siempre.