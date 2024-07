Electronic Arts está descontinuando juegos más antiguos

Electronic Arts ha confirmado que el final está cerca para algunos juegos antiguos de la serie Battlefield. Los títulos “Battlefield 3”, “Battlefield 4” y “Battlefield: Hardline” serán eliminados de las respectivas tiendas digitales a partir del 31 de julio de 2024. Sin embargo, solo las versiones Sony PlayStation 3 y Xbox 360 se verán afectadas, sin embargo, el Los juegos seguirán siendo jugables en línea. Disponibles temporalmente para los clientes existentes.

Los servicios en línea no se cerrarán hasta poco después, el 7 de noviembre de 2024. Por supuesto, los modos para un jugador no se verán afectados. EA también indica que Battlefield 3, como es habitual, estará disponible para PC y será totalmente jugable. En el caso de “Battlefield 4” y “Battlefield: Hardline”, esto también se aplica a las versiones de Xbox One y PlayStation 4, por lo que no cambia nada.

Pero si todavía juegas en las antiguas consolas PS3 y Xbox 360 en 2024, deberías buscar alternativas a tiempo.

Transparencia: este artículo contiene enlaces de afiliados. Al hacer clic en él irás directamente al proveedor. Si decides realizar una compra allí, recibiremos una pequeña comisión. Nada cambia el precio para ti. Los enlaces de afiliados no influyen en nuestros informes.