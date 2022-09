Ella usa un Apple Watch 8 & Co. La misma CPU que un reloj inteligente de 2 años

En el evento en vivo de Far Out, Apple presentó no solo el nuevo iPhone 14, sino también los nuevos relojes inteligentes Apple Watch Series 8, Ultra y SE 2. A un precio de unos 300 euros, Reloj Apple SE 2 Adéntrate en el nuevo mundo de los relojes Apple. Los tres nuevos modelos ya se pueden reservar y los anteriores ya están disponibles. en venta. Según informa Macrumors, La CPU es idéntica a la de Apple Watch Series 7 y Series 6 está siendo. Por lo tanto, nada ha cambiado en el procesador durante dos años.

La CPU del iPhone 11 está en el nuevo Apple Watch Ultra, que cuesta 1.000 euros

SiP tiene una CPU basada en el chip Apple A13 que Apple presentó con el iPhone 11 en 2019. El fabricante taiwanés TSMC produce el chip en un proceso de 7 nm. Aunque es posible que Apple no haya cambiado nada en el procesador, el equipo de sensores y las pantallas han sufrido cambios. Al menos eso es lo que ella tiene. $ 500 Apple Watch Serie 8 a través del sensor de temperatura. No se puede medir la fiebre, sin embargo, el sensor está diseñado para ayudar a las mujeres con el entrenamiento de ciclismo. Además del sensor correspondiente en la parte posterior, Apple también instala un sensor en la parte superior para aumentar la precisión de la medición.

con Apple Watch Ultra por poco menos de 1.000 euros El reloj inteligente más caro de la fábrica de Cupertino. Como ya ha especulado la fábrica de rumores, el modelo superior utiliza una caja de titanio y mide 49 mm. En el lado izquierdo hay un botón naranja que se puede personalizar individualmente. Además, se instalan un segundo altavoz y tres micrófonos. Aunque el modelo Ultra también tiene un S8-SiP con un chip A13 instalado, a diferencia de todos los demás relojes inteligentes de Apple, se instala la versión 5.3 de Bluetooth en lugar de la versión 5.0. Es posible que no haya un chip de brazo desarrollado recientemente, por lo que TSMC puede fabricar en un proceso de 3 nm para obtener una mayor eficiencia.

Conjunto de chips Apple Watch Serie 8:

Los tres nuevos relojes inteligentes se basan en el conjunto de chips S8-SiP. Este alberga el chip A13 del iPhone 11. Como resultado, los relojes inteligentes actuales de Apple también usan el mismo procesador que el Apple Watch Series 6 a partir de 2020.

El precio del nuevo reloj inteligente oscila entre los 300 y los 1000 euros.

