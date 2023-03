Emocionante fiesta en Buenos Aires: Argentina celebra a sus campeones del mundo

Después de llegar a Buenos Aires por la noche y pasar junto a miles de fanáticos, la superestrella argentina Lionel Messi se tomó un descanso en los espartanos dormitorios del estadio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Haga una pausa por un momento durante la Fiesta Argentina, que comenzó el domingo por la noche después de la final de la Copa del Mundo, y no terminará pronto. Durante su descanso, el recién coronado campeón mundial de fútbol Messi no estaba solo en la cama, no, el trofeo dorado de la Copa del Mundo yacía a su lado.

Lionel Messi en la cama con el MundialCuenta AFP/INSTAGRAM de @leomessi

Esto se puede ver en tres fotos que la joven de 35 años trajo al mundo a través de Instagram. Primero, el héroe popular está “durmiendo” en la cama, apoyando su mano izquierda sobre el trofeo, segundo, está sonriendo a la cámara con el trofeo, y tercero, se lo puede ver con el trofeo y el trofeo que lo acompaña. Messi, que llevó a su equipo al título con siete goles, tuiteó “¡Buenos días!”, “¡Buenos días!”. escribio eso

Dos millones de personas se reunieron en el obelisco de Buenos Aires el martes.AP/Campodónico READ Cinco legisladores estadounidenses dicen que Amazon puede haber mentido al Congreso

Sí, Messi batió todos los récords dentro y fuera del campo. Una publicación con fotos que lo mostraban animando el trofeo de la Copa del Mundo después de la victoria del domingo sobre Francia en la final había recibido más de 56,2 millones de me gusta en Instagram hasta el martes por la mañana, y la tendencia sigue creciendo. Superó el récord de la cuenta “world_record_egg”, que anteriormente era la publicación de Instagram con más me gusta. El 4 de enero de 2019 se publicó una fotografía de un huevo con el objetivo de establecer un récord mundial. Hasta el martes por la mañana, había recibido más de 55,9 millones de me gusta.

Doce canales de televisión están en vivo

No se sabe cuánto tiempo durmió el santo nacional la mañana de este martes. Pero la Albiceleste solo pudo quedarse unas horas después de aterrizar un poco tarde en el aeropuerto de la capital argentina en su camino a casa desde Doha vía Roma a las 2:24 am hora local.

Doce televisoras estaban en directo con sus cámaras cuando Messi se bajó del Airbus A330 poco antes de las 3 de la madrugada con el lema “UN EQUIPO, UN PAÍS, UN SUENO” (“Un equipo, un país, un sueño”). El entrenador ganador entregó el trofeo de oro en la alfombra roja junto a Lionel Scaloni. El equipo, acompañado de miles de hinchas, recorrió a velocidad de peatón el recorrido de cinco kilómetros desde el aeropuerto hasta la sede de la AFA en un autobús descubierto de dos pisos.

Los campeones del mundo viajaron desde el aeropuerto hasta la sede de la asociación en un autobús descubierto de dos pisos.AFP/Cuesta

Como indican los videos en las redes sociales, las cosas son bastante brutales. Varias veces el autobús se detuvo abruptamente, dejando a un jugador tambaleándose en el techo. Pero por suerte no se cayó. También hubo escenas caóticas en estaciones y trenes llenos de gente en Buenos Aires.

Messi tiene un punto contra el PSG el 28 de diciembre

El martes por la tarde (hora local), los festejos continuarán con un desfile triunfal por el boulevard Avenida 9 de Julio, de 160 metros de ancho. Con el obelisco de 68 metros de altura como punto de mira, una verdadera multitud se reunió para celebrar durante la Copa del Mundo. Se estima que más de dos millones de personas se reunieron alrededor del hito el martes con la esperanza de echar un vistazo a sus héroes.

Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni fueron los primeros en abandonar el avión, con el trofeo de la Copa del Mundo.AFP/Ropaio

Un país, una ciudad en estado de emergencia, y Messi en medio, solo tendrá días para recuperarse de las celebraciones. Se espera que visite al líder de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain, el 28 de diciembre para el partido en casa de la liga en el Racing Strasbourg. Con Messi en el once inicial en su mejor momento. Con Kylian Mbappé disfrutando del fútbol cotidiano como Messi, Neymar Jr., Marquinhos o Akraf Hakimi que avanzó a las semifinales del Mundial tras una dolorosa derrota en la final del Mundial. pueblo marroquí.

Con un mensaje al presidente Fernández Putin

En relación a la suerte de Argentina, cabe destacar que el presidente Alberto Ángel Fernández aprovechó para llamar la atención sobre la guerra de agresión rusa en Ucrania a través de Twitter: luego de una llamada telefónica a Vladimir Putin: “Muchas gracias por estas felicitaciones, presidente. Putin. La alegría que la Argentina comparte hoy con muchas personas en el mundo es un ejemplo. Nuestras comunidades necesitan unidad y paz”, escribió.

Inteligente: Un hincha argentino usa un caballo en un alboroto.AFP/Cuesta

En Argentina, al menos por unos días, se olvidó la devastada situación económica del país sudamericano. Pero los desastrosos datos actuales no mejorarán permanentemente debido a una victoria en la Copa del Mundo. La tasa de inflación actual es de casi el 100 por ciento y más del 40 por ciento de la población vive por debajo del umbral oficial de pobreza.