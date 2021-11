Empresas tecnológicas estadounidenses en movimiento: ‘Se pondrán serias cuando Apple se vaya de China’

Las empresas de tecnología están estrictamente reguladas en China. La estricta censura afecta especialmente a las redes sociales. Como resultado, cada vez más empresas estadounidenses abandonan el mercado chino. El experto chino Luchel le dice a ntv.de quién sufre particularmente este descuento y qué empresas están en riesgo.

ntv.de: Existe una estricta censura de Internet en China. Es por eso que Facebook no comenzó allí, los servicios de Google no han estado disponibles durante mucho tiempo, LinkedIn cerró recientemente su plataforma y ahora el veterano de Internet Yahoo se está retirando. ¿No hay límite para la inmigración de servicios de Internet estadounidenses desde China?

Horst Lochelle: En términos de redes sociales, realmente espero que más empresas extranjeras se retiren del mercado chino. Precisamente porque las disposiciones reglamentarias se han vuelto a endurecer recientemente, y esto es completamente independiente de las restricciones que ya estaban vigentes antes. Para las empresas de redes sociales estadounidenses en particular, ahora es difícil garantizar su desempeño para los clientes chinos.

¿Cómo es la normativa actual?

Las plataformas en línea en China, y no solo las extranjeras, están obligadas a poner los datos de los usuarios chinos a disposición de las autoridades que lo soliciten y a bloquear o eliminar contenido relacionado con temas políticamente sensibles que se conocen y están prohibidos en el país.

¿Han empeorado las condiciones bajo el gobierno de Xi Jinping?

Sr. Dr. Horst Loeschel es director del Centro Sino-Alemán de la Escuela de Finanzas y Gestión de Frankfurt.

En general, las regulaciones se han endurecido en muchas áreas. Este verano en particular, hubo mucho ajuste, especialmente en el área del mercado de capitales, si piensa en las OPI discontinuadas de Ant Group y Didi, por ejemplo. Sí, hacer negocios en China nunca ha sido tan fácil.

¿Cuál es la próxima empresa de tecnología global que puede anunciar su retirada de China?

Nombrar una empresa es difícil. Pero no espero que las empresas extranjeras de alta tecnología o en línea se retiren de China. Después de todo, Apple está bien representada en el mercado chino. Las autoridades chinas tienden a centrarse más en las redes sociales, lo que permite el libre intercambio de opiniones según los estándares occidentales. No quieres perder el control de tu soberanía. Mientras las empresas se concentren en otras áreas, China no tiene interés en expulsarlas de sus mercados. Pero por el contrario.

¿Cuánto tiempo pueden seguir funcionando los servicios internacionales en línea en el mercado chino estrictamente regulado?

Es difícil de decir. Sin embargo, en ambos casos, debe tenerse en cuenta que a través del servicio de mensajería Wechat y la plataforma comercial Alibaba, las empresas chinas dominan el mercado de las redes sociales en China. Tanto Yahoo como Linkedin eran especialmente importantes para los chinos cuando querían comunicarse con personas fuera de China. Dentro del país, la mayoría de las cosas están a cargo de proveedores de servicios chinos de todos modos. En este sentido, la pérdida de empresas estadounidenses no será demasiado grande. Dependiendo de su presencia en el mercado chino, no lo son.

¿Cuáles son los riesgos para las empresas internacionales si no se adhieren a las directrices de Beijing?

Perder el acceso al mercado de bienes de consumo más grande del mundo. En China, la gente compra más en línea que en cualquier otro país del mundo. Aproximadamente el 30 por ciento de todos los bienes de consumo se fabrican ahora en línea. Los grupos de mediana y tercera edad también tienen una gran inclinación por la tecnología. Si la empresa no está representada aquí, se excluye de los consumidores y oportunidades comerciales correspondientes.

¿Hasta qué punto la obediencia apresurada se ha convertido en parte de la vida diaria de las empresas tecnológicas globales en China?

Cada empresa tiene que decidir por sí misma hasta dónde quiere adaptarse. En China, la suerte cobra mucha importancia. Para ello, puede valer la pena hacer concesiones. En cualquier caso, no es asunto de las empresas iniciar cambios políticos. Aquí es donde se exige la política. Me parece bastante ingenuo pensar que se puede lograr un cambio político retirándose de China.

Parece que algunas empresas occidentales ya no están dispuestas a aceptar esto.

Bueno, estamos hablando de la retirada de las redes sociales por estos motivos. O tal vez los negocios de Linkedin y Yahoo en China no fueron económicamente exitosos. Ciertamente, no tenían una gran cuota de mercado. En cualquier caso, Apple y otras empresas tecnológicas actualmente no están dando ningún paso para salir del mercado chino. Es muy rentable para eso.

frenos leyes empresa en su país? ¿O las empresas chinas se están aprovechando de ello?

Las empresas chinas se están adaptando a los requisitos reglamentarios. No creo que esto perjudique a una red social como Wechat. Se trata principalmente de intercambios privados y compras en línea, no de discusiones políticas.

¿Cuáles son las consecuencias de la retirada de empresas globales en la economía china?

Por supuesto, el mercado chino se está volviendo menos internacional con cada retiro. Sin embargo, la proporción de empresas extranjeras en China es relativamente baja en comparación mundial. De lo contrario, no tendrá un impacto económico en China. Solo se vuelve peligroso, por ejemplo, si Apple o Starbucks, si nos quedamos con empresas estadounidenses, dicen que nos retiramos del mercado chino.

Pero, en general, ¿China todavía no está obligada de ninguna manera a absorber empresas occidentales para no salir del mercado chino?

Depende del mercado. Ciertamente no en el ámbito de las redes sociales. Pero las empresas extranjeras de la industria de alta tecnología son, por supuesto, muy bienvenidas, ya que ayudan a China a convertirse en un país industrial avanzado a la par de Estados Unidos y Europa. China quiere volver a la cima del mundo, como estaba en Occidente antes de la Revolución Industrial.

Julian Kieper habló con Horst Loeschl