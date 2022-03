En cuanto al mínimo de Baumgart, la natación estilo libre comienza en Union

Un juego especial le espera a Steffen Baumgart, el antiguo sindicato regresa a la antigua oficina del guardabosques. El técnico del FC quiere renovar un mal historial.

No solo por la relación especial de Baumgart con Union Berlin, este club de Köpenick es un descuento especial para 1. FC Köln. Cinco juegos, ninguna victoria con cuatro bancarrotas: ese es el récord de “Baleez” contra “Iron” en el tiempo combinado de la Bundesliga, que también ganó sus últimos tres partidos el viernes por la noche, mientras que FC perdió sus últimos tres partidos bajo los reflectores el Viernes.

Colonia mínima: con seis goles a 11 puntos

Ahora bien, Baumgart no es un entrenador al que le importen las estadísticas. Se mueve aquí y ahora e impresiona a su equipo allí. FC no ha anotado 40 puntos demasiado pronto desde que se introdujo la regla de los tres puntos. También es notable la sencillez con la que la gente de Colonia demuestra con éxito. Aunque nadie acusaría seriamente al equipo de ser demasiado defensivo, Modest & Co. en realidad ha marcado solo seis goles en los últimos siete juegos. Con un rendimiento tan exiguo, sumaron 11 puntos con tres victorias y dos empates y solo perdieron dos veces.

Colonia también tiene un récord impresionante fuera de casa: en sus últimos ocho partidos solo ha habido una derrota (1:3 en Leipzig), en comparación con tres victorias y cuatro empates en el extranjero.

La primera parte de Free Cologne

Esto habla de un equipo que es estable en su aspecto general, “pero”, como enfatizó el entrenador, “pueden ganar todos los partidos, pero también perder todos los partidos”. En Berlín, la primera parte del estilo libre sigue hacia el tercio superior de la tabla después de que el compromiso de evitar el aterrizaje se complete con confianza.

Después del foco con Túnez: ¿un respiro para Skhiri?

Clasificación para la Copa del Mundo con Túnez: Elias Skhiri de Colonia (izquierda).

Alianza de imágenes / AA



Todavía no está claro quién estará en la alineación titular el viernes. Después de recuperarse de una lesión y clasificarse con éxito para la Copa del Mundo con Túnez (1-0, 0-0 contra Mali), Elias Sakhiri podría tener un descanso, y es probable que Dejan Ljubicic pase al seis-doble junto a Saleh Ozkan. quien hizo su debut cuando la derrota de Turquía terminó 2:3 frente a Italia y duró alrededor de media hora para él.

Se puede esperar un punto, que se llamará Modest, y detrás de él una racha ofensiva de tres jugadores con Kaines, Oth y Tillman deben presionar y hacer el trabajo de titular.