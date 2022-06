En EE. UU., los asesinos de niños reciben primero un sándwich asqueroso y luego la inyección letal – Noticias

37 años, ocho meses y 22 días.

Ese fue el tiempo que la familia de Vicki Lynn Hoskinson (8) dijo que tenían que esperar por la “justicia final”. La niña fue asesinada por Frank Atwood en 1984. Ahora, el estado estadounidense de Arizona ha ejecutado a la mujer de 66 años mediante inyección letal por su crimen.



Amaba los espaguetis, el béisbol y las muñecas Barbie: Vicki HoskinsonFoto: privada



Los investigadores se dirigieron a Atwood, un trabajador sexual infantil condenado, e incluso afirmaron que su ejecución no tuvo nada que ver con la muerte de la niña. Sin embargo: los investigadores encontraron residuos de pintura de la bicicleta de Vicki en su automóvil. En 1987, el adicto fue condenado a muerte.

Flashback, 17 de septiembre de 1984: la pequeña Vicky envía una felicitación de cumpleaños a su tía y luego se va a casa. Sin embargo, un bebé con cabello castaño claro nunca llega allí. La familia encuentra la bicicleta rosa en medio de la calle. Los testigos dirán que vieron a un hombre en un automóvil de color oscuro conduciendo junto al niño. Siete meses después, la triste certeza: un vagabundo descubre el cuerpo esquelético de un niño de ocho años.

Sándwich como verdugo

Los medios estadounidenses documentaron el último día en la vida del asesino. A las 9:05 a. m., Frank Atwood recibe su última comida: un sándwich de pan de trigo crudo con salami, mostaza, mantequilla de maní y mermelada. Además de una bolsa de papas fritas y una caja de jugo.

Después de que la Corte Suprema denegara su solicitud de clemencia, el hombre de 66 años fue llevado a la sala de ejecución de la Penitenciaría Estatal de Arizona. Las últimas palabras del condenado a muerte: “Ruego al Señor que tenga misericordia de todos nosotros”.

Unas 40 personas asistieron a la ejecución, incluida la esposa de Atwood, a quien se dice que sonrió varias veces. A las 10:10 am se programó una inyección letal, a las 10:16 am Frank Atwood fue declarado muerto. Murió frente a muchos de los familiares de Vicki Hoskinson.



Debbie Carlson, la madre de la pequeña Vicki, dijo después de la ejecución: “No queríamos que otro niño se enfrentara a este monstruo”.Foto: Ross D. Franklin/La Prensa Asociada



Mientras los opositores y partidarios de la pena de muerte protestaban en las puertas, Debbie Carlson, la madre del muerto, dio una conferencia de prensa mientras aún estaba en prisión. “Vicki era una niña amante de la diversión con una risa contagiosa que derretía el corazón de la gente”, recuerda su hija.

Al comentar sobre el asesinato de Frank Atwood, dijo: “Apoyamos la pena de muerte porque no queremos que otro niño se enfrente a este monstruo. Queríamos asegurarnos de que otras familias sobrevivieran y que no tuviéramos que pasar por lo que he vivido durante los últimos 37 años y medio”.