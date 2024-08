En el concierto en Hamburgo: Top Green abraza a Robbie Williams | política

Auch Politikerinnen haben noch Teenie-Träume! Für Jennifer Jasberg (41), Grünen-Fraktionschefin im Hamburger Rathaus, ging jetzt einer in Erfüllung.

Robbie Williams (50) knutscht Top-Grüne!

Beim Konzert des britischen Superstars auf der Hamburger Trabrennbahn stand Jasberg in der ersten Reihe.

Schmacht! Robbie hält Jasbergs Hand, widmet ihr anschließend einen Song Foto: jenny_jasberg/Instagram

Zwischen zwei Liedern kam der Musiker plötzlich nach vorne zu den Fans in der sogenannten „Front Row“, nahm gefühlvoll Jasbergs linke Hand, die ihn dabei ungläubig anschmachtete!

Den Dialog der beiden veröffentliche Jasberg in einem Insta-Video:

Robbie: „Jenny , Jenny, kann ich Dir einen Song widmen?“

Jasberg, der schon das Wasser in den Augen steht, haucht: „Welchen Du willst.“

Robbie: „You‘re a Sweetie (deutsch: Du bist ne Süße)! Gib mir einen Kuss.“

Da ließ Jasberg sich nicht lange bitten – und Robbie knutschte einfach los!

Beseelt: Robbie-Fan Jennifer Jasberg im Dialog mit ihrem Idol Foto: lisamariaotte/Instagram

Noch immer Händchen haltend stimmte er dann seinen Song „She´s the One“ an, trällerte den Refrain. Dabei blickte er der sichtlich dahinschmelzenden Jasberg tief die Augen.

Mit den Worten „das ist für Dich, Jenny“ verabschiedete sich die Musik-Ikone zurück auf die Bühne!

Jasberg schreibt zu dem 27-Sekunden-Clip: „So! Robbie Williams kennt meinen Namen, hat mich geküsst, hat mir ‚She’s the one‘ gewidmet … Ich kann guten Gewissens in Rente gehen. Was soll jetzt noch kommen?!“

Im Netz kursieren unzählige Clips des Moments, der auf der Großbild-Leinwand zu sehen war.

BILD erreichte Jasberg am Handy, die noch ganz beseelt war. Sie verriet, was auf dem kurzen Clip nicht zu sehen war: „Robbie stand fast drei Minuten bei mir und meinen Begleitern. Er hat sich ganz locker mit uns unterhalten und viele Witze gerissen.“ Ganz am Anfang des Gespräches fragte er sie laut einem Grünen-Sprecher nach ihrem Vornamen: „What’s your name?“ Die Politikerin antwortete: „Jenny.“

Die Politikerin ist seit Kindertagen glühender Fan der Boygroup Take That – und zu der gehörte früher eben auch Robbie! Regelmäßig pilgert sie zu Konzerten, zuletzt war sie bei einem Auftritt in Hannover.

In der Hamburgischen Bürgerschaft ist Jennifer Jasberg seit 2020 Co-Fraktionschefin der Grünen Foto: Georg Wendt/dpa

Rund 25000 Fans waren bei dem zweistündigen Auftritt, zu dem nur Kunden der Hamburger Sparkasse Haspa Zugang hatten.