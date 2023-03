En la prisión de tortura de Lukashenko: “Parecía que la gente estaba siendo quemada viva”

La prisión de Okrestina en la capital bielorrusa, Minsk, es un símbolo de la brutalidad del régimen de Lukashenko. Aquí, los opositores al gobierno son golpeados, maltratados y torturados. En un informe de una ONG, más de 100 exprisioneros describieron los horrores que vivieron.

Casi dos años después de la brutal represión de las protestas pacíficas en Bielorrusia, la Comisión Internacional de Investigación sobre la Tortura publicó un dossier El informe ha sido publicado., donde se describen en detalle los abusos de los manifestantes detenidos por parte de las fuerzas de seguridad. El documento de 56 páginas trata sobre casos de violencia en la notoria prisión de Okrestina en Minsk durante los primeros cinco días de protestas contra las elecciones presidenciales amañadas del 9 de agosto de 2020. Los eventos de esos días fueron cruciales para el desarrollo futuro del país como así como toda la región. En respuesta a los informes de tortura en la prisión de Okristina, más personas salieron a las calles y el país no descansó durante meses.

Dos hombres muestran sus heridas tras su liberación de la prisión de Okristina en agosto de 2020. (foto: tut.by)

Del 9 al 14 de agosto de 2020, según el informe, más de 3.000 personas fueron “perseguidas” en la prisión de Okristina, que alberga a 110 personas. Entre ellos había menores, ancianos, personas con discapacidad y transeúntes al azar. Los detenidos fueron sometidos a procedimientos degradantes y graves violaciones, y estuvieron recluidos en condiciones inhumanas en celdas superpobladas sin comida ni agua durante días. Según las víctimas, hasta 50 personas se encontraban en una celda de cuatro al mismo tiempo. Según el informe, las golpizas y torturas fueron realizadas por policías, guardias penitenciarios y personal médico por igual.

El documento ya está dando indicios de tendencias en los próximos años. Por ejemplo, los funcionarios penitenciarios marcaron con pintura a los detenidos que hablaban el idioma bielorruso y a los que llevaban tatuajes o ropa con símbolos nacionales, según testigos y víctimas. Motivo: Luego fueron golpeados más brutalmente que los otros prisioneros. El idioma bielorruso ha sido cada vez más reprimido durante varios años. Los símbolos nacionales, como la bandera blanca, roja y blanca y el escudo de armas de Bahonia, que Lukashenko reemplazó como símbolos estatales con motivos soviéticos ligeramente modificados ya en 1995, han sido clasificados como extremos. Quien use estos adornos en público está sujeto a prisión.

“¿Quién te pagó? ¿Dónde están los cincuenta euros?”

La forma en que los funcionarios tratan a los ciudadanos ucranianos también es notable. Según el informe, unos 160.000 ucranianos viven en Bielorrusia, algunos de los cuales se encuentran entre los arrestados. Según testigos presenciales, fueron tratados con igual brutalidad. Las fuerzas de seguridad utilizaron la retórica de la propaganda rusa, que también utilizaron para justificar el ataque de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. “Escuché a algunos hombres decir que eran ucranianos”, recordó un testigo. Los policías siempre reaccionaban de la misma manera: “¿Por qué viniste aquí? ¡Arruinaste tu país y ahora quieres destruir el nuestro también! ¿Quieres organizar una plaza aquí también?” , dijeron las fuerzas de seguridad, refiriéndose al Euromaidán en Kiev a principios de 2014. El gobierno ruso afirma que el movimiento Euromaidán fue un golpe occidental “financiado”, lo que justifica la invasión del país.

El liderazgo en Minsk lanzó acusaciones similares contra el movimiento democrático bielorruso. Los medios estatales han denunciado con vehemencia que los países occidentales pagaron a los participantes en las protestas del verano de 2020. Los funcionarios bielorrusos utilizaron esta cuenta para abusar de los detenidos. “Algunos fueron golpeados tan brutalmente que no podían levantarse y estaban tirados en el suelo. Sus cuerpos dejaron de responder a los golpes. Los que no podían caminar fueron objeto de burlas y burlas de la policía, que seguía preguntando: ‘¿Quién lo hizo? ‘” Te pagué, ¿dónde están los cincuenta euros? ”.

El informe de los activistas de derechos humanos se basa en los testimonios de 101 personas que estaban en la prisión de Okristina en ese momento y que fueron víctimas de tortura. En consecuencia, proporcionaron documentos médicos y de otro tipo para respaldar sus declaraciones.

Se escuchaban gritos en la calle

Las autoridades bielorrusas negaron cualquier maltrato. Sin embargo, los residentes ya podían adivinar en los primeros días lo que estaba pasando detrás de los altos muros de la prisión. En la noche del 12 al 13 de agosto, los familiares registraron los sonidos de continuos golpes y gritos de los detenidos que caminaban en la calle frente al penal. El escucha Él era. Las grabaciones claramente escuchaban a la gente gritando de dolor y pidiendo clemencia.

Según los informes, los presos recién llegados fueron sacados de camiones penitenciarios en el patio de la prisión y conducidos entre filas de guardias de seguridad mientras los golpeaban con porras. Esta práctica también se registra en secreto. videoque circulaban en las redes sociales en ese momento. Las personas fueron obligadas a arrodillarse en el suelo contra un muro de hormigón en el patio de la prisión. Según el informe, los detenidos tuvieron que aguantar en esta posición durante varias horas. Mientras tanto, los policías continuaban golpeándolos y obligándolos a arrastrarse por el asfalto, y no les permitían ponerse de pie.

para exámenes físicos Según el informe, los manifestantes tuvieron que desnudarse frente a un gran número de otros detenidos. Un testigo recordó que una guardia golpeó a los hombres desnudos en los testículos con una porra.

“Puedes escuchar los huesos golpeando”.

Las palizas y los malos tratos continuaron sin cesar incluso después de las investigaciones. El informe citaba a un testigo: “La gente gritaba constantemente. Los hombres en particular eran golpeados tan fuerte con garrotes que se podía oír el crujido de los huesos, y los gritos eran tan fuertes que parecían quemarse vivas a las personas”.

“Uno de los hombres fue golpeado hasta dejarlo ensangrentado. Los policías le gritaron que limpiara la orina y la sangre del piso. El hombre lloró y dijo que no tenía nada que limpiar porque estaba desnudo. Luego los oficiales procedieron a golpear y gritar para que se limpie el cuerpo”, dice una mujer, describiendo una escena que dice haber presenciado.

Policías retiran heridos de ambulancias

Otro ex preso dice: “A un hombre sordo lo golpearon frente a mí porque no podía responder las preguntas”. “Uno de los hombres tenía un cuero cabelludo: la policía le cortó el pelo y lo desolló. Le salía sangre, era una herida reciente”. Según el informe, los manifestantes detenidos no recibieron asistencia médica. Los funcionarios solo llamaron a los médicos en situaciones de emergencia. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no permitieron que los médicos transportaran a los heridos a los hospitales. El informe decía que la policía literalmente sacó a las personas de las ambulancias y las volvió a poner en las celdas. Varias personas murieron tras las rejas en circunstancias misteriosas. Sin embargo, no se han abierto procesos ni investigaciones penales contra los responsables.

Con la ayuda de los entrevistados, los activistas de derechos humanos pudieron identificar a 13 personas que presuntamente estaban involucradas en el abuso de presos en la prisión de Okristina. Los activistas indicaron que aún no se completa la identificación de los involucrados. Basándose en numerosos testimonios, los activistas de derechos humanos también han llegado a la conclusión de que las condiciones de detención de los presos políticos no han cambiado mucho desde agosto de 2020. En Okristina, como en otras prisiones, los críticos del régimen siguen siendo torturados y maltratados.

La ola de detenciones contra participantes en las protestas desde hace dos años y medio continúa sin freno. Los agentes del Servicio Secreto evalúan fotos y videos de protestas y usan herramientas de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes. Cualquiera que haya participado en una manifestación, aunque sea una vez, puede esperar ser recogido por hombres uniformados en cualquier momento.