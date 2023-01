En la tierra de los filetes, crece el odio a la industria cárnica

Además

Irónicamente, en Argentina, la tierra de la carne, está creciendo un movimiento vegetariano. Una visita a Pampa, el restaurante asociado de Augsburgo.

Cuando cae la noche en Buenos Aires, los activistas por el bienestar de los animales acuden en masa. Cada vez ponen carteles en las paredes de los barrios de Palermo o Recoleta. “El vegetarianismo no es una dieta, es un enfoque ético”, dice. La mayoría de los carteles están ingeniosamente colocados cerca de escuelas o vías de acceso a universidades de la capital argentina. El grupo objetivo son principalmente escolares y estudiantes, Argentina, la tierra de la carne, está abierta a una discusión sobre si debe seguir como antes o si es necesario un cambio cultural. Pero, ¿es suficiente cambiar la palabra cultura? ¿O es una fractura fuerte? ¿Una guerra cultural?