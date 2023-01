En las mazmorras Mythic Plus, Shaman Care está dominado por dos curanderos

Las mazmorras Mythic Plus también son una de las mejores fuentes para que los jugadores obtengan equipo en WoW: Dragonflight. Especialmente porque las nuevas mazmorras siguen siendo desafiantes después de varios nerfs. Necesitas curanderos poderosos para mantener vivo al grupo. Y como suele ser el caso, desde Mythic Plus 2 hasta Mythic Plus 20, prevaleció el metajuego obvio. En particular, se favorecen dos clases de curanderos, mientras que las otras no se consideran en absoluto, especialmente para las piedras de cimentación más altas.

Una mirada a las estadísticas de raider.io cura en todas las dificultades 29,2% restauración sacerdotal y yo 22,3% de las llamadas de ahorro Mazmorras en Dragonflight. detrás de la alineación Sacerdote Santo (14,6%)Y Paladín Sagrado (11%)Y Restauración de chamán (10,2 %) Y Monje misterioso (6,8 %) una. Mirando las estadísticas de piedras de cimentación altas (20+) lo hace aún más obvio.

Hola Disci, Mistweavers y Resto-Shamys, ¿estáis bien?

















WOW: Dos curanderos dominan las mazmorras Mythic Plus, preocupados por los chamanes (2)

Fuente: raider.io







Porque lo haces en esta escena Sacerdote disciplinar (2,2%)Y Monjes Mistoever (1.8%) Y Restauración chamánica (4,2 %) Lo siento, sin embargo, los objetos de restauración y las llamadas de preservación son los más dominantes en esta categoría. la sacerdote voluntad 40,4% Jugado en +20+ Dungeons y más alto junto con Caller que todos los demás curanderos combinados.

Esto se debe a los mejores kits de herramientas de Llamador y druidas de restauración. Dado que el mago ya no es necesariamente la mejor clase para la mazmorra +20, otra clase debe servir en la batalla importante. La experiencia ha demostrado que el sacerdote tiene otros poderosos efectos de control como tornado O buenas habilidades útiles como Espiral Ursol Y rugidoque es útil para muchos títulos M+.

Al igual que el druida, los llamadores de preservación son extremadamente móviles y tienen poderosas habilidades de utilidad, incluidos los mejores tiempos de reutilización del juego: rebobinar Y Cambio de tiempo. Además, la persona que llama trae el efecto del derramamiento de sangre (Aspectos de fluctuación). Los combos no mejorados de chamán o mago arcano se basan en la ira/el heroísmo en niveles altos de piedra angular.

La ayuda está en camino, el chamán tendrá que esperar.

Al menos para el fabricante de neblina, ven el miércoles 01/11/23, con Actualización de equilibrio de clase para el parche 10.0.5 de Dragonflight Algunos entusiastas de los juegos. E incluso el sacerdote de recuperación, que se juega con mucha menos frecuencia en incursiones, se ayuda a corregir el equilibrio. Los Discipline Priests pueden aceptar el hecho de que todavía pueden convertirse a su sagrado estilo de juego, y los Discipline Priests bien jugados son mucho mejores en las incursiones que en las mazmorras M+. Los santos viajeros, que no son tan lentos en el M+ como las tres especificaciones inferiores, también son bienvenidos en la incursión.

Solo Shaman Restoration todavía está esperando ansiosamente los beneficios de las incursiones y las mazmorras. Al menos cuando miras la gama alta (+20 piedras angulares e incursiones legendarias) las cosas no se ven bien en Resto Shaman. Las muertes de jefes legendarios siempre muestran la misma imagen: mantener Caller, Holy Paladin y Disci o Holy Priest. Druid y Mistweaver serán pulidos el miércoles. y chamán? ¿Se olvidaron los desarrolladores de Blizzard?

