En ZDF: “The World Still Stands” – el primer drama de Corona en la televisión

deTillman b. Junglove Cerrar

El drama epidemiológico “El mundo sigue en pie” (ZDF) con Natalia Warner es la crónica de Corona desde el punto de vista de un médico de cuidados intensivos.

FRANKFURT – Durante mucho tiempo, la televisión en sus películas y series ha fingido que el mundo está en gran parte bien: la epidemia simplemente no sucedió. Este fue el caso en 2020 porque la mayoría de las producciones televisivas ya se habían emitido antes. Corona Pero con muy pocas excepciones, este año solo se requirieron máscaras detrás de la cámara.

No menos importante, había razones prácticas para esto: dado que las regulaciones cambiaban constantemente, los scripts en ZDF tenían que adaptarse constantemente. Las producciones internas dan frutos sólo si se repiten con la mayor frecuencia posible; Así que incluso dentro de unos años, cuando Covid-19 sea solo un recuerdo. Independientemente, a la televisión le gusta ayudar a escapar de la realidad, razón por la cual las emisoras no querían molestar a su audiencia con Corona en los cuentos de hadas.

“The World Still Stands”: esta noche es la primera película para televisión en ZDF que trata solo sobre Corona

“The World Still Stands” es en realidad la primera película para televisión en ZDF que no gira en torno a ningún otro tema; Solo por esta razón, el proyecto merece todos los honores. El texto de la dos veces ganadora del premio Grimm Dorothy Schön (“Frau Bom dice que no”, “Otro hermoso día”) describe la pandemia diaria en un hospital. La cadena de clínicas Shaun “Charité” ya tiene un carácter semidocumental desde el punto de vista médico e histórico. Esto es más cierto aquí.

La trama de “El mundo sigue en pie” comienza en la víspera de Año Nuevo de 2019, cuando nadie sospechaba del caos que reinaría pocos meses después. Caroline Millau (Natalia Woerner) espera con ansias el verano, cuando su difícil época como médica de cuidados intensivos en la Clínica Konstanz ha quedado atrás; Quiere pasar más tiempo con su familia. Pero la vida tiene otros planes: “Se acerca un tsunami”, teme su jefe unas semanas después.

Imágenes de Bérgamo confirman el sombrío panorama de Corona. Un médico de Estrasburgo (Nikolai Kinsky) advierte a su colega en la primavera: “Prepárate para la guerra”. El francés acompañó a un enfermo al lago de Constanza por falta de ventilación en Alsacia. En el estilo de un thriller de cuenta regresiva, Fade proporciona información sobre cuánto tiempo pasará antes de que la primera persona en Constance muera a causa del virus.

Trabajo una actriz Caroline Millau Natalia Forner Stefan Millau Marcus Mittermeier Karlheinz Schwartz Klaus Pol Annette Schwartz Lena Stolz Luzi Melaw Lily Barchi Tim Millau Jonás Eisenblatter Petra Pullman Bettina Staki Madre de caroline Elizabeth Schwartz Noé Oscar Belton

“The World Still Stands” (ZDF) con Natalia Wörner: Descripción sin adornos

Merece la pena ver “The World Stands Still” de ZDF debido a la descripción sin adornos de la enorme carga sobre el personal del hospital: aquí están las tensiones aumentadas debido a tan poco de todo y la improvisación constante, hay esfuerzos desesperados para salvar vidas. Sean pudo confiar en información de primera mano: su hija trabaja como médica de cuidados intensivos y anestesióloga en la Clínica Konstanz. Intentar describir los efectos secundarios de la epidemia de la manera más completa posible ha tenido mucho menos éxito. En este sentido, el guión a veces parece que el autor ha trabajado con una lista de verificación.

En el entorno familiar del médico, los diseños de roles son razonables: Stefan Millau (Marcus Mittermayr) es un músico de cámara, que tiene que cancelar su gira y eventualmente ya no puede dar lecciones de música. El novio de su hija, Lucy (Lily Barchi), vive en Kreuzlingen, Suiza, y los amantes están separados por una valla fronteriza.

“El mundo sigue en pie” (ZDF): Denier corona cliché

Por otro lado, el número del inevitable negador de Corona es más común: el vecino (Klaus Paul) considera el virus primero como un invento que se supone que aumentará la fortuna de Bill Gates, y luego como un arma biológica israelí. Sus discursos contienen todas las frases espinosas de los negadores de Corona y opositores a la vacunación, desde “brote de salud” hasta “medios estatales”. La discusión de la entrevista con el médico suena como una pelea típica con un supuesto “pensador lateral”, y ese es el problema de la película: mientras que las imágenes de la clínica muestran cuán real está tratando de ser el director Anno Saul, la mayoría de las conversaciones privadas tienen un gran impacto. impacto sobre la pandemia y sus consecuencias académicas y artificiales.

Aún más exitosos son momentos conmovedores como el que la mujer francesa despertó de un coma artificial y Caroline tuvo que decirle que su esposo no sobrevivió a la infección. La idea de mostrar al médico no solo como madre sino también como hija es igualmente eficaz: en el hospital tiene que rechazar a los familiares; En la puerta del hogar de ancianos donde vive su madre loca, no es diferente para ella. A pesar del potencial emocional de estas escenas, Saul, quien en los últimos años orquestó la segunda temporada de “Charité”, así como varias series de crímenes, se mantiene fiel a su estilo de visualización. Esta frecuencia también se aplica a la música (Jessica de Roig), que no evoca más sentimientos.

“El mundo sigue en pie” (ZDF) con Natalia Woerner: un saludo al personal del hospital

Por supuesto, “el mundo está quieto” no es lo que menos agradece al personal de los hospitales, especialmente porque la introducción no deja ninguna duda de que la doctora finalmente pagará un alto precio por su compromiso. Filmada en la primavera de 2021, Constance estaba en el “bloqueo” de la tercera ola y, por lo tanto, en la misma posición que había estado doce meses antes; Condiciones perfectas para el equipo de fotografía, que también tomó muchas hermosas fotos atmosféricas del lago de Constanza.

Por supuesto, no fue posible disparar en la clínica; Un hospital cerrado en Weingarten era un “doble”. La atención al detalle también es evidente desde el punto de vista musical: el compositor de Roig compuso una pieza para Stefan Millau y sus colegas. Los miembros de la Orquesta Sinfónica de Berlín trabajan como cuarteto. (Tilman B. Jungloff)