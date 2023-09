Son belicosos y exigen el asesinato de tantos ucranianos como sea posible: ahora hay muchos fervientes partidarios del Kremlin en Rusia. Algunos de ellos ahora hacen un descubrimiento desagradable en la puerta de su casa.

Tres belicistas rusos cortaron las cabezas de los cerdos que encontraron en la puerta de su casa. Así lo informó el periódico independiente ruso Al-Manfa. Intenciones de Gazeta Europa Citado por medios cercanos al Kremlin.

Según el informe, los promotores son Timofey Sergetsev, columnista de la agencia estatal de noticias RIA Novosti, Mikhail Tereshchenko, fotógrafo de la agencia rusa TASS, y el experto militar Konstantin Sivkov. Sergitsev pidió el asesinato de ucranianos en un artículo que publicó en abril de 2022 titulado “Qué debería hacer Rusia con Ucrania”. Pidió una “purga completa” y una “desnazificación” no sólo de la élite, sino de la mayoría del pueblo ucraniano. Timothy Snyder, historiador de Yale y experto en Ucrania, calificó su contribución como “una guía para el genocidio”.

Parece que los tres publicistas han recibido amenazas en el pasado. “Recibí una llamada telefónica que me amenazaba con violencia física, me amenazaba de muerte y me pedía que dejara de apoyar las acciones del presidente Putin”, dijo Zhivkov. Russia Today lo citó diciendo: “Entonces el enemigo piensa que estamos haciendo un buen trabajo, y el mayor elogio es el elogio del enemigo”.

Parece que todavía no está claro quién es este enemigo. Actualmente la policía está investigando cómo sucedió esto. RIA Novosti El escribe. Según Novaya Gazeta Europa, más tarde se localizó al mensajero que entregó la cabeza de cerdo a Tereshchenko. Se dice que tenía otros cuatro paquetes de cabezas de cerdo. No está claro quién envió estos paquetes.

Ya se han producido varios ataques contra predicadores.

Desde el inicio de la guerra de agresión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, ha habido varios ataques de alto perfil contra predicadores rusos dentro de Rusia. El corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky fue asesinado en un café de San Petersburgo en abril. En mayo, el escritor ruso Zakhar Prilepin, cercano al Kremlin, resultó gravemente herido en un atentado con coche bomba. Otra persona murió a consecuencia de la explosión.

Darja Dugina murió en un atentado con coche bomba en agosto de 2022. Esto puede haber estado dirigido a su padre, el nacionalista de línea dura y activista propagandístico Alexander Dugin. Es un representante del imperialismo euroasiático y en un extenso artículo el verano pasado pidió más “censura y represión” en Rusia.