Encuesta de la semana: ¿Prefieres jugar un jugador o multijugador? – la Torre

Una y otra vez los domingos le damos la bienvenida a nuestro sitio encuesta de la semana Aquí en ntower, donde abordamos temas actuales y debates candentes de Nintendo y el mundo de los videojuegos para obtener la opinión de nuestra comunidad. Pero antes de llegar al tema de hoy, echemos un vistazo rápido a la encuesta de la semana pasada.

encuesta de la semana pasada



Recientemente, Nintendo Switch Sports ha sido objeto de nuestra encuesta. El título Sports and Party ha estado disponible para Nintendo Switch durante casi tres meses, y esa fue razón suficiente para preguntar si todavía miras el juego con regularidad y desbloqueas disfraces para tu personaje. La mayoría de los que ya tienen el juego y no han jugado en mucho tiempo se agotaron rápidamente. Sin embargo, la gran mayoría de ellos dijeron que no tienen el juego y que no quieren comprarlo. Al menos el 21 por ciento todavía está considerando una compra. Puedes tomar todo lo demás Publicación de la semana pasada.

encuesta de la semana



hoy queremosde nuevo) a un tema que probablemente sea tan antiguo como los propios videojuegos: Un jugador o multijugador? La escena actual de los videojuegos es muy diversa y ofrece experiencias para cada tipo de fanático de los videojuegos. Hay una gran cantidad de aventuras emocionantes o divertidas para un solo jugador, así como una miríada de títulos multijugador en los más diversos géneros y constelaciones. Además, no es inusual que los juegos ofrezcan aspectos tanto para un jugador como para varios jugadores.

Así que queremos saber de usted hoy, Tanto si prefieres jugar solo como si te sientes más cómodo en el modo multijugador. ¿O tal vez una mezcla de los dos? Para ello, te invitamos a expresar tu opinión no solo eligiendo en la encuesta, sino también comentando. También puede enumerar sus experiencias favoritas para un solo jugador o multijugador. ¡Estamos muy emocionados de escuchar sus opiniones y argumentos!