Endometriosis: el médico responde las preguntas de los lectores sobre Stern PLUS

El dolor menstrual agudo es un síntoma muy común de la endometriosis. El sufrimiento de los afectados suele ser grande. No es raro que pasen muchos años antes de que se haga un diagnóstico.

En una serie de cuatro partes. estrella Además, la médica de Charity Silvia Mischner responde a las preguntas de los lectores sobre la endometriosis, una enfermedad abdominal que afecta a millones de mujeres en Alemania. El miércoles comienza con la primera parte, y las respuestas a las preguntas más importantes sobre el diagnóstico.

Dolor menstrual intenso, incluso desmayos: la endometriosis es una enfermedad abdominal en la que crece tejido similar al tejido endometrial fuera del útero en la cavidad abdominal. Aunque la endometriosis es la segunda enfermedad ginecológica más común y se estima que afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres, se tarda una media de seis a diez años en Alemania antes de que se realice un diagnóstico correcto. Los años en los que a menudo no se toma en serio a las pacientes y su dolor se descarta como problemas menstruales tradicionales. Pero no sólo las mujeres se ven afectadas. Las personas trans, transgénero y no binarias con útero también pueden desarrollar endometriosis.

En una serie de cuatro partes. estrella PLUS responde a la Doctora Charité y al experto en endometriosis Prof. Dr. Preguntas médicas de Silvia Mechsner estrella– Lectores del sufrimiento. Mixner es Profesor de Investigación de Endometriosis en la Charité de Berlín y preside el Centro de Endometriosis allí.

En la primera parte de la serie, que se publicará el miércoles, explica si la laparoscopia es obligatoria para el diagnóstico y cuáles son los riesgos de una intervención temprana. Además: ¿Se puede detectar pronto la endometriosis con una prueba de saliva? El experto explica los antecedentes del posible procedimiento de prueba.

Episodio 1: Endometriosis y posibilidades de diagnóstico (publicado el miércoles 21 de septiembre) sobre mí estrella Más)

¿Es posible un diagnóstico confiable solo por laparoscopia?

He leído que la endometriosis pronto puede ser diagnosticada con una prueba de saliva. ¿esto es correcto?

Episodio 2: Endometriosis y nutrición (fuera del 28 de septiembre)

Sufro de endometriosis. ¿Puedo influir positivamente en mis síntomas a través de mi dieta? ¿Qué alimentos se recomiendan y cuáles debo evitar?

¿Existen suplementos nutricionales, vitaminas o minerales que sean útiles para la endometriosis?

Episodio 3: Endometriosis y la píldora (lanzado el 5 de octubre)

¿Es posible prescindir permanentemente de las hormonas a pesar de la endometriosis?

¿Mis síntomas empeorarán automáticamente si dejo de tomar la píldora?

Episodio 4: Endometriosis y fertilidad (a ser lanzado el 12 de octubre)

Tengo endometriosis y quiero quedar embarazada naturalmente. ¿Qué puedo hacer para aumentar las posibilidades de embarazo?

Leí que los síntomas de la endometriosis pueden mejorar durante el embarazo. ¿Regresan los síntomas después del parto?

