¿Enjambre de meteoritos a través de restos de cometas frescos? Es posible que haya altas tasas de meteoros debido a la descomposición del cometa

Vista rara: con un poco de suerte, los residentes del hemisferio occidental pudieron ver un denso enjambre de meteoritos con docenas de estrellas cayendo por segundo esta noche. Los catalizadores son escombros recientes del cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, que entró en erupción en 2006. Si la Tierra vuela exactamente a través de esta cola de escombros, entonces hay una lluvia estelar especialmente fértil. Aquí en Europa Central, tendrá lugar mañana a las 7:00 a. m., es decir, después del amanecer.

En 1995, los astrónomos pudieron presenciar una vista especial: un cometa estrellándose ante sus ojos. El núcleo del cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, que atraviesa la Tierra cada cinco años, está dividido en cinco partes. Durante los pasajes posteriores en 2001 y 2006, esta pieza de escombros continuó desintegrándose, lo que resultó en impresionantes explosiones de brillo y rastros de escombros registrados por el telescopio espacial Hubble y otros telescopios.

palco norteamericano

Esta noche, o temprano en nuestro tiempo mañana, la Tierra podría volar a través de una de las espesas nubes de escombros del cometa 73P/Schwassmann-Wachmann. Si esto ocurre, resultará en un enjambre de meteoritos particularmente denso. Puede haber docenas de estrellas fugaces por segundo. Esta lluvia de meteoros Tau Herculid es particularmente visible en América del Norte, donde la cumbre estrecha de la lluvia de estrellas fugaces ocurre de noche.

Aquí en Europa Central somos un poco menos afortunados: si la Tierra choca con los escombros del impacto, los astrónomos esperan que lo haga alrededor de las 07:00 a.m. En este momento, el sol ya está en el cielo y supera con creces a los meteoros. Pero al menos: en julio y agosto de 2022, los restos de grandes cometas volverán a pasar por la Tierra. Este corredor renovado puede conducir a más colas de escombros, lo que da esperanza para futuras lluvias de meteoritos causadas por el Tau de Hércules.

Evento de todo o nada

Sin embargo, si la Tierra volará o no directamente a través de la cola de escombros este año depende de tres factores, y si todos se aplican o no, no ha sido 100% claro. Parece que se ha cumplido la primera condición, según la cual la desintegración del cometa debe haber liberado una gran cantidad de polvo y escombros, se ha cumplido: las imágenes telescópicas de las colas de los escombros así lo indican. En segundo lugar, los escombros deben haber volado en la dirección correcta para cruzar la órbita de la Tierra.

La tercera condición es que los desechos del cometa deben tener al menos una cierta velocidad de vuelo: “Este será un evento de todo o nada”, explica el investigador de meteoritos Bill Cook de la NASA. “Si los escombros viajaban a más de 350 kilómetros por hora cuando fueron lanzados desde el cometa, podríamos ver una lluvia de meteoritos muy agradable. Si fuera más lento, nada de eso llegaría a la Tierra y no habría meteoritos de ese cometa”. ”

Fuente: NASA

30 de mayo de 2022

– Nadia Podebrigar