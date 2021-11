Entre las víctimas hay niños: 46 muertos en un accidente de autobús en Bulgaria

Un grave accidente ocurrió durante la noche cerca de la capital búlgara, Sofía: un autobús se estrelló contra un pasamanos, volcó y se incendió. Según los informes iniciales, decenas de personas, incluidos niños, murieron en el accidente.

Según un informe de la agencia oficial de noticias BTA, al menos 46 personas han muerto en un grave accidente de autobús en Bulgaria. El accidente ocurrió el martes por la noche en la autopista Stroma, a 40 kilómetros al sur de la capital Sofía, dijo la Agencia de Transporte de Bahrein, citando al Ministerio del Interior. Los niños también se encuentran entre las víctimas. Varios heridos fueron trasladados a un hospital de Sofía con quemaduras.

Según el informe, el autobús registrado en Macedonia del Norte chocó contra una barrera poco después de las 2 am (3 am CET) por razones que aún no se han explicado y luego se volcó. Según los resultados preliminares, hubo muy pocos supervivientes porque el autobús se incendió. Al principio no estaba claro si se había incendiado antes del accidente o si se había volcado y luego se había incendiado.

La radio estatal, refiriéndose a la policía, dijo que en el autobús había unos 50 pasajeros y dos conductores. Según el informe, la mayoría de las víctimas eran albaneses. Según la agencia, el autobús está registrado en Skopje, llegó a Bulgaria desde Turquía y se dirigía a Macedonia del Norte.

El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre la causa del accidente. El primer ministro interino de Bulgaria, Stefan Janio, llamó por teléfono al primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev. Janew también quiso ir al lugar del accidente.