Era de Hielo entre Amira y Oliver Boucher en “Un corazón para niños”

tz televisión

de: Jonás Erbas

el presiona divide

Amira y Oliver Bucher subieron juntos al escenario por una buena causa en Heart for Children la noche del sábado (9 de diciembre). La ex pareja de ensueño no parecía realmente feliz.

BERLÍN – Cuando “Corazón por los niños” trata sobre una buena causa, Las celebridades rara vez dudan: La recaudación de fondos, iniciada por el editor Axel Springer (1912-1985) en 1978, es uno de los eventos benéficos más populares de todo el año. El sábado por la tarde (9 de diciembre) volvió a ser muy destacado en el estudio del Adlershof de Berlín. Los Pochers también acudieron a la retransmisión de Johannes B. Kerner (59) en el ZDF, pero se mantuvieron lo más alejados posible.

Amira y Oliver Bucher se conocen en la película “Un corazón para niños”.

Porque después de su ruptura, Amira (31) y Oliver (45) Boucher no se llevan bien. La joven de 31 años apareció sola en la película “Corazón para niños” acompañada de su exmarido, Sandy Meyer Volden (40 años). La pareja, que se había peleado, respondió las llamadas a la línea directa de donaciones en líneas separadas y en gran medida se ignoraron, hasta que Johannes B. Kerner frustró esos planes a las 8:55 p.m.

Los mejores momentos del último programa de Thomas Gottschalk, “Wetten, dass..?” Con imagenes Ver la serie de imágenes

El comisario llamó primero a Amira y luego a Oliver Bucher y pidió a los ex cónyuges que leyeran juntos el número de “Corazón para los niños”: Olly la primera parte, su exmarido la segunda. Pero no pasó nada: el comediante llamó con demasiado entusiasmo a toda la línea directa y su esposa se quedó atrás. “Era obvio…” comentó Amira sobre el suceso y parecía molesta. Ambos evitan el contacto visual directo.

Se recaudó mucho dinero El sábado por la tarde se recaudó un total de 21.216.573 € para la campaña Heart for Children Together. El evento de recaudación de fondos se basa en los fuertes ingresos del año anterior: se recaudaron 24.236.721 € en 2022 y 27.618.170 € en 2021, la cifra más alta hasta la fecha.

Oliver Bucher bromea sobre otra boda y Amira lo ignora fríamente

Después del fiasco de la línea directa, Oliver Bucher siguió su ejemplo y no pudo resistirse a hacer un comentario descarado: “Básicamente: era un número de teléfono, ¿no es así? ‘¿Podemos volver a casarnos ahora o cómo se hace ahora?'” —Preguntó el hombre de 45 años, Johannes B. Kerner, quien, sin embargo, se alejó del caos de la relación: “¡Ustedes dos arreglen este asunto entre ustedes!”, anunció y los devolvió a sus asientos.

La verdadera alegría se ve diferente: en “Un corazón para los niños”, Johannes B. Kerner primero acercó a Amira y luego a Oliver Bucher y les pidió que se turnaran para leer la línea directa de donaciones, una situación desagradable para todos los interesados… © Screenshot/ZDF /ZDFmediathek/Heart for Children

El anuncio del matrimonio de Oliver Bucher no fue muy bien recibido por la propia Amira: hizo una mueca brevemente, pero rápidamente se recompuso; después de todo, varias cámaras estaban dirigidas a la ex pareja famosa… Quizás el mayor programa de televisión reciente haya causado revuelo en el canal ZDF. Del año. Pero la frase de Thomas Gottschalk (73) “Wetten, dass..?” A ella no le agradaba una persona: Frank Blasberg (66). Fuentes utilizadas: «Corazón para niños» (ZDF/ZDFmediathek, edición del 9 de diciembre de 2023), bild.de