¿Erupción cutánea después de comer espárragos? ¿Qué podría haber detrás de esto?

Una reacción alérgica a los espárragos es rara pero posible. Qué síntomas lo indican y quiénes son las personas que corren mayor riesgo.

La temporada del espárrago ha comenzado. Lo que muchos anticiparon con impaciencia plantea riesgos para la salud de otros. Alergólogos y dermatólogos advierten que las verduras pueden provocar reacciones alérgicas en personas con la predisposición adecuada. Los síntomas aparecen en la piel o en el tracto digestivo.

Espárragos: muy buscados, pero en casos raros también causan reacciones alérgicas.

Los espárragos son saludables, pero también pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles (glifo). © Eberhard Thonfeld/Imago

Los espárragos son muy saludables. Porque contiene mucho potasio, vitaminas y valiosas sustancias vegetales secundarias. Algunos, incluidas las antocianinas o los carotenoides, son ruidosos. Centro Federal de Nutrición (BZfE) Incluso se dice que tiene efectos anticancerígenos y antibacterianos. Además, el tallo de la verdura es bajo en calorías y grasas y estimula la digestión y la actividad renal gracias a su alto contenido en fibra y asparagina.

Sin embargo, en casos raros, no se toleran las verduras. Cualquier persona con una alergia grave al níquel debe tener cuidado al pelar las barras. Porque los espárragos tienen un porcentaje relativamente alto de níquel y pueden provocar reacciones alérgicas en personas alérgicas al níquel. periódico farmacéutico alemán (Daz) Advertir. La alergia al níquel es una alergia de contacto y es alta. Fundación Europea para la Investigación de Alergias (ECARF) Debido al eccema cutáneo doloroso que ocurre horas o días después del contacto con alérgenos.

Los primeros signos de alergia de contacto son:

Picazón, ardor o dolor en la piel.

enrojecimiento

hinchazón

pápulas

ampollas que lloran

Los propios espárragos también pueden ser un alérgeno

Además, las propias verduras también tienen “potencial alergénico”. Actualmente se desconoce qué sustancia de los espárragos provoca alergias. Porque todavía no hay estudios, como explica el dermatólogo Bernhard Homme de la clínica dermatológica de la Universidad de Düsseldorf. Díaz. La alergia a los espárragos es difícil de diagnosticar porque la verdura generalmente se come con otros alimentos y los síntomas de la alergia aparecen tarde.

De acuerdo con la Asociación Alemana de Alergia y Asma (DAAB) En casos raros, los espárragos también pueden causar reacciones alérgicas en personas alérgicas al polen de abedul. En este caso, se llama alergia cruzada, también conocida como alergia alimentaria relacionada con el polen. Los afectados reaccionan a las proteínas que se encuentran en los alimentos similares a las que se encuentran en el polen. Se produce una “reacción cruzada” con hormigueo y picazón en la boca o incluso problemas gastrointestinales. Los síntomas suelen ser altos. Lenguado entonces Esto es especialmente evidente cuando hay un alto contenido de polen, consumo adicional de alcohol, estrés o inflamación asociada, como una infección gastrointestinal.

