Es probable que God of War 2 no sea el único gran título de PlayStation en 2022

Sony tuvo un buen comienzo en 2022 con las exclusivas de PlayStation e hizo felices a muchos fanáticos con juegos como Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7. Pero ahora hay una marea de grandes exclusivas. God of War Ragnarök, la secuela largamente esperada, aparecerá este año, pero aún no hay una fecha de lanzamiento exacta.

Ahora, sin embargo, los tweets de un animador de artes visuales de PlayStation Studios provocan otro gran título del año que será tan bueno como el nuevo God of War, y eso está alimentando la especulación.

Una nueva exclusiva de PlayStation podría llegar en 2022

Tweets de Robert Morrison, animador de Playstation Studios Visual Arts. Ya en marzo, se burló de que PlayStation lanzará más “crackers” este año. Esto ya ha provocado especulaciones entre los fanáticos de que, después de todo, la única gran exclusiva de PlayStation que se anunció para su lanzamiento este año es God of War Ragnarök.

Pero Morrison dejó claro que su proyecto para Sony es un título diferente que también debería despertar expectativas: “No estoy trabajando en Ragnarök, sino en algo tan chulo como es”. En otro tuit, afirmó que ha estado involucrado en un proyecto durante 3 a 5 años y que no tiene permitido revelar nada al respecto.

Notas sobre una nueva versión de The Last of Us

No en vano, Morrison no reveló el título del proyecto. Sin embargo, hay bastantes indicaciones. Ha habido rumores durante mucho tiempo sobre una nueva versión de The Last of Us, en la que, según Jason Schreier, originalmente se dijo que PlayStation Studios Visual Arts había estado trabajando antes de convertirse en un papel secundario.

Aunque la nueva versión no se ha anunciado oficialmente, se rumorea que ya está a punto de completarse con otros dos proyectos de TLoU. Si eso es cierto y el juego se lanza este año, no pasará mucho tiempo antes del anuncio.

Por supuesto, a pesar de todas las especulaciones, todavía no se ha confirmado nada, Morrison teóricamente podría apuntar a un proyecto completamente nuevo que no tiene nada que ver con las IP existentes. También es posible que no todos los tuits estén relacionados con el mismo proyecto.

Además de God of War, ¿qué otras exclusivas de Sony esperas para este año?